Libertad bajo fianza para una activista ugandesa acusada de divulgar datos de votantes

Nairobi, 28 ene (EFE).- Un tribunal de Uganda concedió este miércoles la libertad bajo fianza a la abogada y activista pro derechos humanos Sarah Bireete, acusada de divulgar datos de votantes de forma ilegal antes de las elecciones de este 15 de enero y que permanecía bajo custodia desde el pasado 30 de diciembre.

La activista recuperó su libertad con una fianza de un millón de chelines ugandeses (unos 230 euros) y también fue obligada a entregar su pasaporte, durante una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Buganda Road en Kampala, la capital ugandesa, confirmó en la red social X la ONG de la que Bireete es directora ejecutiva, el Centro para la Gobernanza Constitucional (CCG), que se dedica a la vigilancia constitucional.

La defensa de Bireete había argumentado que la solicitud de libertad bajo fianza se basaba en la presunción de inocencia establecida en la Constitución del país y en razones médicas, así como en la posibilidad de que sus “fiadores” se hagan cargo de las garantías económicas del proceso.

Para la Fiscalía, sin embargo, los motivos médicos no cumplían con el umbral legal para la liberación, a menos que se demostrara que el Servicio Penitenciario de Uganda no pudiese manejar la condición de la acusada.

Además, el Ministerio Público había argumentado que el cargo de Bireete al frente del CCG no garantizaba que pudiera cumplir con las «obligaciones monetarias» de la fianza.

La abogada, arrestada el 30 de diciembre pasado, enfrenta cargos por “obtener o divulgar datos de votantes pertenecientes a la Comisión Electoral”, un delito que ella ha negado desde su detención.

La ONG dirigida por Bireete consideró que su detención busca «silenciar una de las voces más prominentes que exigen rendición de cuentas al Gobierno y constitucionalismo», así como «intimidar» a los activistas que pedían transparencia en el proceso electoral.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, fue reelegido en los comicios del pasado día 15 por séptima vez consecutiva con el 71,65 % de los votos, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y ONGs africanas de derechos humanos.

Museveni, de 81 años, es el cuarto líder que más años lleva en el poder en África, y pudo postulase a la votación tras modificarse la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato.

Su principal rival, el opositor y cantante Robert Kygulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, de 43 años, quedó en segundo lugar con el 24,72 %, aunque rechazó estos resultados y denunció un “fraude masivo”.

Bobi Wine huyó la pasada semana tras una redada policial en su casa después de las elecciones, y se encuentra en paradero desconocido. EFE

