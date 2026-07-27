Libertad vence a Olimpia en el estreno de Nelson Haedo Valdez como su entrenador

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Asunción, 26 jul (EFE).- Libertad venció este domingo por 1-0 a Olimpia, vigente campeón del fútbol paraguayo, y selló con un triunfo el estreno del histórico exdelantero de la selección nacional Nelson Haedo Valdez como nuevo técnico del Gumarelo, en un partido por la primera fecha del torneo Clausura.

Haedo, de 42 años, tomó las riendas de Libertad el 25 de mayo pasado en reemplazo del paraguayo Francisco ‘Chiqui’ Arce, y dirigió en esta jornada su primer partido como entrenador de un equipo de primera división.

Un gol de zurda del extremo Rodrigo Villalba en el minuto 74 le bastó a Libertad para conquistar sus primeros tres puntos y ubicarse de tercero de la tabla, liderada con el mismo puntaje por Sportivo Luqueño que este domingo se impuso por 1-2 ante Guaraní.

Con este resultado, Libertad aspira a recuperar protagonismo tras un primer semestre irregular en el que quedó eliminado de la Copa Libertadores luego de perder todos sus partidos en la fase de grupos y finalizó en la sexta posición del torneo Apertura paraguayo.

El Gumarelo también busca reencauzar su camino con la incorporación de refuerzos como el zaguero central Gilberto Flores Melgarejo, procedente del FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), además de Iván Ramírez, Agustín Manzur y Nicolás Freire.

Olimpia, en la undécima posición, no tuvo el comienzo esperado y debe recuperarse para afrontar su próximo desafío internacional: los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará al ganador de la llave entre el Deportivo Independiente Medellín colombiano y el Vasco da Gama brasileño.

El torneo continuó el sábado con dos empates por 1-1 entre Recoleta y San Lorenzo y de Sportivo Ameliano ante Nacional.

La fecha se inauguró el viernes pasado con la derrota de Cerro Porteño por 1-2 ante Trinidense, que remontó en la cancha del conjunto azulgrana con goles de Luis Abreu y Axel Cañete para ascender al segundo lugar de la tabla.

El Ciclón de Barrio Obrero perdió sus primeros tres puntos y se hundió en el noveno lugar.

El club 2 de Mayo marcha cuarto tras vencer el viernes por 1-0 a Rubio Ñu. EFE

nva/gbf