Libia celebra comicios locales en un clima tenso tras ataques a sedes del ente electoral

2 minutos

Túnez, 16 ago (EFE).- Libia celebra este sábado comicios municipales en 51 circunscripciones en un ambiente tenso, después de que, durante esta semana, se produjeran ataques a dependencias de la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC) en diversos puntos del país, unos hechos que, según el Ministerio de Interior, buscaban «boicotear» la votación.

Estas elecciones, que se desarrollan tanto en regiones del este del país, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, como en el oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), bajo el mando del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, constituyen la segunda fase de las celebradas el pasado noviembre en 58 municipios.

Las mesas de votación, cuya apertura estaba prevista para las 9:00 hora local (7:00 GMT) se retrasó entre 30 minutos y una hora en algunos municipios, y sus equipos se vieron afectados por los ataques de los últimos días y la quema de material electoral durante la madrugada del sábado, a causa de un incendio «provocado», según la HNEC, en un almacén de la entidad.

Los ataques de los últimos días fueron ampliamente condenados por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de la ONU para Libia, que señaló que «estos actos criminales» constituyen un «intento flagrante de privar a los ciudadanos de sus derechos y socavan su derecho a elegir a sus representantes», además de «obstruir el proceso democrático».

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en el dividido país, Nicola Orlando, quien manifestó que los que los hechos son «profundamente preocupantes», aseguró que «cualquier intento de intimidar a los votantes u obstruir su derecho a elegir a sus representantes locales amenaza la transición democrática en Libia».

Por su parte, el Ministerio de Interior libio, que mostró su «plena disposición» a brindar seguridad durante el desarrollo de los comicios, advirtió de las consecuencias legales que tendrá «cualquier acto de sabotaje o manipulación que busque obstruir el proceso electoral», unos hechos que atribuyó a «partidos políticos que no desean lograr el cambio».

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 municipios, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación. EFE

