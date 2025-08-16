Libia retrasa al 23 de agosto los comicios locales en siete municipios tras ataques

Túnez, 16 ago (EFE).- La Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC) de Libia aplazó hasta el 23 de agosto los comicios locales en siete municipios, debido a los reiterados ataques perpetrados esta semana contra diversas sedes, cuyos daños no se lograron reparar para el desarrollo de las votaciones de este sábado, que continúan en el resto de circunscripciones.

Además, las mesas de votación, cuya apertura estaba prevista para las 9:00 hora local (7:00 GMT) se retrasó hasta una hora en algunos centros, se vieron afectadas por la quema de material electoral durante la madrugada del viernes, a causa de un incendio «provocado» en un almacén donde se resguardaban equipos y documentos, informó la HNEC en Facebook.

Según el Ministerio de Interior libio, los hechos -que atribuyó a «partidos políticos que no desean el cambio»- serán investigados y «cualquier acto de sabotaje o manipulación que busque obstruir el proceso electoral» tendrá «consecuencias legales».

Los ataques de los últimos días fueron ampliamente condenados por organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de la ONU para Libia, que señaló que «estos actos criminales» constituyen un «intento flagrante de privar a los ciudadanos de sus derechos y socavan su derecho a elegir a sus representantes», además de «obstruir el proceso democrático».

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en el dividido país, Nicola Orlando, quien manifestó que los hechos son «profundamente preocupantes», aseguró que «cualquier intento de intimidar a los votantes u obstruir su derecho a elegir a sus representantes locales amenaza la transición democrática en Libia».

Estas elecciones constituyen la segunda fase de las celebradas el pasado noviembre en 58 municipios, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación.

Desde el derrocamiento y ejecución de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha mantenido dividida en dos áreas -el oeste, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, y el este, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN)-, con dos guerras civiles y choques esporádicos entre milicias aunque ha conseguido evitar un gran enfrentamiento bélico desde 2020. EFE

