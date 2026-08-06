Liga busca mantener vivas sus opciones internacionales ante Independiente del Valle

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Guayaquil (Ecuador), 6 ago (EFE).- El Liga Deportiva Universitaria de Quito afrontará este viernes un partido clave para mantener vivas sus opciones de clasificarse a los torneos internacionales de 2027 frente al líder de la liga ecuatoriana, Independiente del Valle, en el inicio de la vigésima cuarta jornada.

El ‘Rey de Copas’, como también se conoce a Liga, ocupa el sexto puesto de la tabla con 35 puntos, muy por detrás de los 58 de Independiente del Valle, aunque es uno de los pocos equipos que ha logrado derrotarlo esta temporada.

Lo hizo por 0-2 en la novena fecha, el pasado 19 de abril, con goles del peruano Jesús Pretell y del ecuatoriano Janner Corozo.

Liga de Quito requiere vencer al cuadro del Valle para sostenerse en los primeros seis puestos, que le permitirían clasificarse a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, en medio de la presión de sus inmediatos perseguidores.

El encuentro será el tercero del argentino Gustavo Álvarez al frente de Liga, después de la goleada por 6-0 sobre Leones del Norte en la Copa Ecuador y del triunfo por 2-1 ante Delfín en la Liga Pro. En ambos compromisos destacó el delantero ecuatoriano Michael Estrada, autor de cinco goles.

Por su parte, Independiente del Valle, dirigido por el uruguayo Joaquín Papa, afrontará el encuentro tras encadenar ocho victorias consecutivas. Además, lidera el campeonato con 19 puntos de ventaja sobre Universidad Católica, en segundo en la tabla de posiciones.

Emerson Pata y el argentino Matías Perelló son los máximos goleadores de Independiente, con ocho tantos cada uno, seguidos por el ecuatoriano Djorkaeff Reasco, que suma siete.

Universidad Católica, segunda con 39 puntos, visitará el próximo lunes a Libertad de Loja sin el portero venezolano Rafael Romo, quien dejó el club tras tres temporadas.

Mientras que Libertad apostará por Gabriel Cortéz y por su goleador Vilington Branda.

Macará, tercero con 38 puntos, visitará a Barcelona impulsado por el goleador del campeonato, el uruguayo Franco Posse, con once goles, y por el argentino Agustín Campana.

El equipo guayaquileño afronta el compromiso bajo presión por sus problemas administrativos y por un rendimiento irregular que lo mantiene en el quinto puesto, con 35 unidades.

Aucas, también con 38 puntos, aunque con menor diferencia de goles, recibirá a Leones del Norte en un partido clave para ambos, ya que también buscará mantenerse entre los seis primeros, mientras que el cuadro leonino intentará ingresar a esa zona de clasificación.

– Programa de partidos por la vigésima cuarta fecha:

. Viernes: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Independiente del Valle

. Sábado: Aucas-Leones del Norte y Barcelona-Macará

. Domingo: Delfín-Orense y Guayaquil City-Emelec

. Lunes: Técnico Universitario-Mushuc Runa; Libertad-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Manta. EFE

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