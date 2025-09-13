Liga de Quito se reencuentra con el triunfo y se clasifica al hexagonal final

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 12 sep (EFE).- El campeón reinante de la Liga Pro de Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito, se reencontró este viernes con el triunfo al imponerse por 0-1 al Libertad y así se clasificó para el hexagonal final.

El centrocampista Carlos Gruezo anotó, al minuto 22, el gol que permitió a Liga romper la mala racha de cuatro partidos sin ganar y recuperar el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 48 puntos, frente a los 59 del líder, Independiente del Valle.

El Libertad también perdió a Kevín Becerra, por expulsión, a tres minutos del final del encuentro, quedándose en el sexto puesto, con 42 puntos, con el riesgo de no avanzar al hexagonal por el título local y los billetes a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026.

A pesar del mal estado de la cancha del estadio donde juega de local el Libertad, Liga de Quito fue el que mostró mayor protagonismo en procura de la victoria.

El cuadro quiteño, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, alcanzó un mejor funcionamiento de la mitad de la cancha hacia adelante, lo que permitió anotar a través del centrocampista Gruezo.

Por el lado del Libertad, Diego Ávila le quedó debiendo un gol a su equipo, pues corrió solo con balón dominado, enfrentó al portero Gonzalo Valle, que se quedó con el balón ante el débil y mal dirigido remate del atacante, al minuto 71.

Por su parte, el delantero argentino Lisandro Alzugaray estrelló el balón en el poste derecho del arco de Libertad, tras un espléndido remate, al minuto 76.

El Rey de Copas de Ecuador dio descanso al haitiano Ricardo Adé, el ecuatoriano Daniel De la Cruz, al boliviano Gabriel Villamil y al colombiano Jeison Medina para recibir el próximo jueves, por cuartos de final de Copa Libertadores, al brasileño Sao Paulo.

La vigésima octava fecha de la Liga Pro local continuará el sábado con los partidos Independiente del Valle-Vinotinto, Universidad Católica-Delfín y Orense-Mushuc Runa. EFE

rm/fgg/gbf