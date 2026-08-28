Lisboa cierra su temporada de festivales con el MEO Kalorama

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Lisboa, 28 ago (EFE).- El festival MEO Kalorama, que arrancó este viernes en Lisboa, pondrá el broche a la temporada de festivales del verano con un potente cartel y un objetivo ambiental ambicioso.

Para ello, utilizará combustible 100 % renovable, con el que espera evitar emitir más de 60 toneladas de CO2, el equivalente a 200 vuelos entre la capital portuguesa y París.

En esta nueva edición, que se celebra en el parque de Bela Vista, los escenarios, la zona de restauración y los autobuses gratuitos de traslado para los asistentes utilizarán energía eléctrica, a lo que se suman, por ejemplo, cargadores solares para teléfonos móviles, todo en busca de reducir las emisiones de CO2.

Para esto, por quinto año consecutivo, los organizadores se aliaron con Repsol, que garantiza el suministro de combustibles 100 % renovables para diversas operaciones del festival, incluyendo generadores para infraestructura, equipos y servicios de apoyo.

«Así demostramos que la descarbonización implica combinar diferentes soluciones energéticas adaptadas a cada necesidad”, afirmó Filipe Graça, director de Comunicación, Relaciones Externas y Coordinación Regulatoria de Repsol en Portugal.

Esta cita musical no solo amenizará los últimos coletazos del verano con Robbie Williams, Lauryn Hill, Judeline y Deftones, entre muchos otros, sino que también ofrecerá una oferta gastronómica de alto nivel con nombres relevantes de la gastronomía portuguesa.

En la zona de comidas estarán presentes reconocidos chefs portugueses como Henrique Sá Pessoa, Marlene Vieira y José y Cláudia Neves, del restaurante Ciclo.

Esta iniciativa pretende demostrar que es posible disfrutar de una oferta gastronómica de alta calidad incluso en un entorno festivo, acercando la cocina de autor a un público más amplio y enriqueciendo la experiencia del visitante. EFE

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