Llega a la Tierra la nave Soyuz MS-28 con dos cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA

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Moscú, 26 jul (EFE).- La nave tripulada rusa Soyuz MS-28, con los cosmonautas Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev y el astronauta de la NASA Chris Williams a bordo, llegó este domingo a la Tierra procedente de la Estación Espacial Internacional (EEI), anunció la agencia espacial rusa Roscosmos.

Las imágenes retransmitidas en directo por Roscosmos mostraron cómo la cápsula tocó tierra a las 13:28 hora local (10:28 hora GMT) de hoy a 147 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Zhezkazgan.

Tras ser evacuados del módulo de descenso, la tripulación de la Soyuz será examinada por médicos.

Posteriormente, los cosmonautas viajarán al Centro de Entrenamiento de Cosmonautas para su rehabilitación y el astronauta de la NASA marchará a Estados Unidos.

El módulo de descenso será transportado a la ciudad de Koroliov, cerca de Moscú, donde especialistas de la Corporación Energuia retirarán toda la carga que llevaba, según informó Roscosmos.

Los antiguos inquilinos de la EEI regresan así a la Tierra tras una expedición que duró ocho meses.

Para Kud-Sverchkov este era su segundo vuelo espacial, mientras que para sus otros dos compañeros se trató de su primera vez en órbita.

Durante estos ocho meses, los cosmonautas rusos realizaron una caminata espacial, recibieron dos naves de carga Progress y participaron en la implementación de decenas de experimentos científicos.

Actualmente en la EEI queda la tripulación de la 75 expedición formada por tres cosmonautas rusos, tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Europea. EFE

mos/mb