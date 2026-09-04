Lluvias asociadas a Saudel dejan un desaparecido y casas derrumbadas en el sur de China

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Pekín, 4 sep (EFE).- Las lluvias torrenciales asociadas a los remanentes del tifón Saudel dejaron al menos una persona desaparecida y más de un centenar de viviendas derrumbadas en la provincia suroriental china de Fujian, donde algunas zonas registraron precipitaciones récord, informaron este viernes medios estatales.

Las autoridades de Putian, una de las ciudades más afectadas, indicaron que las lluvias provocaron el jueves el desbordamiento y la rotura de un tramo de un dique cerca de la localidad de Xihu, lo que hizo que el agua anegara varias aldeas y parques industriales, inundara viviendas y dejara residentes atrapados.

Los desastres secundarios provocados por las precipitaciones dejaron además al menos una persona desaparecida en la zona de Huating y causaron el derrumbe de más de cien viviendas, según la agencia oficial Xinhua, que no precisó el número total de personas sin localizar.

En el distrito de Chengxiang, al que pertenece Huating, las autoridades han evacuado y realojado hasta el momento a 1.261 personas y habilitado 30 refugios de emergencia, mientras continúan las operaciones para sacar de las zonas inundadas a residentes que permanecen atrapados.

Precipitaciones récord

Putian registró 416,5 milímetros de lluvia en un solo día, la mayor cantidad para una jornada de septiembre desde que existen registros, mientras que los cercanos distritos de Xiuyu y Xianyou acumularon 386,8 y 372,8 milímetros, respectivamente, batiendo sus récords históricos diarios.

En varias estaciones meteorológicas locales de Putian las precipitaciones superaron incluso los 500 milímetros, una cantidad comparable a la lluvia que reciben durante todo un año numerosas ciudades del norte de China.

Las autoridades mantenían este viernes en Putian el nivel I de alerta por lluvias torrenciales, el más grave del sistema chino de cuatro niveles, mientras las precipitaciones continuaban y se preveían nuevos episodios de lluvia intensa durante la jornada.

Las condiciones meteorológicas provocaron asimismo alteraciones ferroviarias, con la suspensión durante varias horas de todos los trenes en un tramo de la línea que conecta Hangzhou y Shenzhen a su paso por Fujian.

Saudel, que el jueves tocó tierra en Fujian por tercera vez después de haberse debilitado y vuelto a intensificar, perdió nuevamente fuerza hasta convertirse en una depresión tropical, por lo que el Centro Meteorológico Nacional dejó de contabilizarlo como ciclón tropical esa misma tarde.

Sin embargo, sus remanentes y sistemas nubosos periféricos continúan provocando fuertes precipitaciones en el sureste del país, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de inundaciones, deslizamientos y otros desastres secundarios. EFE

gbm/crf

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