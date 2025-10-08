Localizan a una mujer reportada como desaparecida tras ser deportada desde Puerto Rico

Santo Domingo, 8 oct (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles que fue localizada en buen estado de salud la dominicana Ana Arelis Báez Pérez, de 45 años, quien había sido reportada como desaparecida tras su deportación desde Puerto Rico.

Báez Pérez llegó al país el pasado martes 30 de septiembre y trasladada al Centro de Procesamiento Migratorio en Haina para los fines de verificación de identidad y documentación de su situación jurídica.

Posteriormente, la mujer fue despachada al no presentar antecedentes penales ni restricciones legales, de acuerdo con un comunicado de la DGM.

Durante varios días no se tuvo información sobre su paradero, por lo que su hijo, Ulises Mercedes, denunció su desaparición.

A raíz de ello, el titular de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, «dispuso una búsqueda exhaustiva que culminó este miércoles cuando la dama fue encontrada deambulando en las inmediaciones del elevado del 12 de Haina», añadió la información.

Báez Pérez explicó a las autoridades que no se dirigió a su residencia inmediatamente porque no quería que vieran sus condiciones actuales.

Tras su localización, la DGM «activó los protocolos de atención y le ofreció apoyo psicosocial, orientación médica y asistencia jurídica, así como procedió a entregarla al DICRIM y a sus familiares para los fines correspondientes», sostuvo la institución en su comunicado.EFE

