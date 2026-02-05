Localizan en el palacio del duque de Alba en Madrid un cuadro de Sorolla desaparecido

Madrid, 5 feb (EFE).- La Policía española recuperó tres obras de arte desaparecidas desde los años 70 del siglo XX, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla ‘La Chata’, que fueron localizadas en el Palacio de Liria de Madrid, propiedad de la Casa de Alba, una de las familias aristocráticas más importantes de España.

Junto a esta obra de Sorolla también se localizaron otras dos pinturas de José Moreno Carbonero, informó este jueves la Policía.

Las tres pertenecieron a una extinta sociedad, de la que formaba parte el padre del actual duque de Alba.

La Policía comenzó la investigación tras recibir información sobre una pintura que formaba parte de la exposición promovida por la Casa de Alba, ‘La Moda en la Casa de Alba’, que tuvo lugar de octubre de 2023 y marzo de 2024.

Esa pintura era un retrato de Isabel de Borbón y Borbón ‘La Chata’, hija de Isabel II, pintada por Joaquín Sorolla y fechada en el año 1908, de la que se desconocía su paradero desde los años 70.

La pintura habría pertenecido a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, una sociedad sin ánimo de lucro cuya disolución se produjo a comienzos de los años 80 del siglo pasado y que, durante casi todo ese siglo, tuvo como objetivo la promoción de la cultura y las artes en España.

Dicha fundación contó con destacados miembros de la sociedad española de la época y, a lo largo de los años, fue nutriendo su patrimonio con diferentes bienes culturales que le habían sido donados y que, según se pudo constatar una vez consultados sus estatutos, en caso de disolución, deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español.

Entre los miembros honoríficos de esta sociedad se encontraba Luis Martínez de Irujo, padre del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y primer esposo de la anterior duquesa, Cayetana de Alba.

Tras una importante labor de documentación a través de archivos y bibliotecas, se informó a la Casa de Alba, que comprobó que efectivamente la citada obra se encontraba depositada en el madrileño Palacio de Liria desde septiembre de 1973 y que los documentos aportados acreditaban que su titularidad era estatal.

Junto a ella, se localizaron otros dos óleos en las mismas circunstancias, sendos retratos de Alfonso XIII y de Eduardo Dato, obras de José Moreno Carbonero.

La Casa de Alba manifestó su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, que custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado, y que sean depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura. EFE

