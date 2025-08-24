The Swiss voice in the world since 1935

Los ataques de Salvini a Macron incomodan al Gobierno italiano

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Roma, 24 ago (EFE).- Las constantes y duras críticas al presidente francés Emmanuel Macron por el vicepresidente italiano Matteo Salvini han incomodado en el seno de la coalición de Gobierno de Giorgia Meloni, en medio de los contactos con su aliado por las distintas cuestiones internacionales como la guerra de Ucrania.

El líder ultraderechista italiano había criticado la propuesta de Macron de desplegar tropas europeas en Ucrania: «Vete tú, si quieres. Te pones el casco y un chaleco, tomas un fusil y vas. Que se callen los bombarderos y belicistas», atacó ante los medios.

Las palabras del ultraderechista italiano, aliado y amigo de la ultraderechista francesa Marine Le Pen, suscitaron las quejas de París y la convocatoria de la embajadora italiana, Emanuela D’Alessandro, para que diera explicaciones.

Sin embargo el sábado por la tarde Salvini se reafirmó en sus declaraciones ante los medios: «Macrón es un poco susceptible. No era un insulto. ¿Hay alguien dispuesto a mandar a su hijo a combatir en Rusia? Que Macron se ponga el caso y vaya», insistió.

Estos ataques han irritado en el seno de la coalición derechista de la primera ministra Meloni, a solo una semana de que participara con Macron y otros líderes europeos en una reunión sobre Ucrania en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump.

Meloni y su partido, Hermanos de Italia, guardan silencio, pero la reacción ha llegado del tercer partido en la coalición, Forza Italia, pues su líder, Antonio Tajani, es el ministro de Exteriores.

«La política exterior italiana compete a la primera ministra y al ministro de Exteriores. Lo sucedido no cambiará nuestra relación de amistad con Francia. Somos aliados de París y seguiremos siéndolo», ha zanjado la vicesecretaria del partido, Deborah Bergamini.

Además Tajani telefoneó en la tarde del sábado a su homólogo galo, Jean-Noel Barrot, en la víspera de una videoconferencia sobre Ucrania del G7, y defendió el apoyo de Roma «a un proceso que derive en una negociación política y diplomática» para acabar la guerra.

«La coordinación con Alemania y Francia dentro de la Unión Europea es decisiva», tranquilizó el jefe de la diplomacia italiana a su colega francés y al alemán, Johann Wadephul.

Los ataques de Salvini también han disgustado en el partido Noi Moderati, que también apoya aa la coalición gubernamental. «En su lugar yo no habría usado jamás esa expresión», ha opinado este domingo su líder, Maurizio Lupo, en ‘Il Corriere della Sera’.

Pero sobre todo han indignado a la principal fuerza de la oposición. La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha denunciado que sus «diatribas» contra Macron «avergüenza al país».

«Las diatribas de Salvini no solo ponen en apuros al Gobierno, con Tajani y Meloni que reivindican su peso en la política exterior, sino que avergüenzan a todo el país. Italia tiene una gran tradición diplomática y este Gobierno sigue demostrando que no está a la altura», ha denunciado la secretaria demócrata. EFE

gsm/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR