Los beneficios de la petrolera TotalEnergies cayeron un 17% en 2025

El grupo petrolero francés TotalEnergies anunció el miércoles una caída de su beneficio neto en 2025 de 17%, hasta 13.100 millones de dólares, una disminución atribuida al retroceso de los precios del petróleo, parcialmente compensada por el aumento de su producción de hidrocarburos.

«TotalEnergies demuestra una vez más su capacidad para resistir la caída del precio de los hidrocarburos», gracias al crecimiento de su producción en todas las energías, comentó el director general, Patrick Pouyanné, en un comunicado.

A pesar de la caída del precio del petróleo en 2025, TotalEnergies afirma haber compensado parte del impacto gracias a un aumento de alrededor del 4% en su producción de hidrocarburos y a un crecimiento del 17% en su producción de electricidad.

En el apartado petrolero, el grupo sacó partido de la puesta en marcha de los proyectos Mero en Brasil y Ballymore en Estados Unidos, y en el gas, del arranque de los proyectos Tyra en Dinamarca y Fénix en Argentina.

En 2025, su facturación ascendió a 201.100 millones de dólares, frente a los 214.500 millones registrados en 2024.

Este año, el grupo prevé 15.000 millones de dólares en inversiones netas, de los cuales unos 4.000 millones se destinarán a energías de bajas emisiones, sobre todo a la producción de electricidad tanto renovable como procedente de centrales de gas, una energía fósil.

