Los beneficios de Tesla cayeron un 61% en el cuarto trimestre de 2025

Tesla obtuvo un 61% menos de beneficios en el cuarto trimestre de 2025 con relación a igual período del año anterior, debido al descenso en las ventas de automóviles y al aumento de la inversión en IA, informó la empresa el miércoles.

El fabricante de vehículos eléctricos, «en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial», dijo que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2.000 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

El beneficio neto quedó en 840 millones de dólares en el último cuarto de 2025 por una caída de ventas a fin de año.

Los ingresos fueron de 24.900 millones de dólares, lo que supone un descenso del 3,1% respecto al último trimestre de 2024.

Se esperaba una caída de los beneficios después de que Tesla anunciara a principios de enero un descenso en las entregas de automóviles durante el cuarto trimestre y el conjunto del año.

Sin embargo, la empresa informó el miércoles que este descenso de los beneficios se debió también a un aumento de la inversión en inteligencia artificial.

