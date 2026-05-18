Los bloqueos de carretera en Bolivia contra el gobierno persisten pese a los operativos

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Los bloqueos de carreteras para acceder a la ciudad de La Paz en protesta contra el gobierno de Bolivia persisten este sábado, al final de una jornada con enfrentamientos entre policías y manifestantes para permitir el paso de alimentos, medicamentos y combustibles.

Aunque el gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz firmó acuerdos con algunos sectores movilizados, otros llamaron a reforzar las medidas de presión.

Hasta las 22H00 locales (02H00 GMT del domingo) se mantenían 22 puntos de bloqueos en las vías del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.

La operación policial-militar duró más de 12 horas, con unos 3.500 efectivos desplazados en La Paz, El Alto y la ruta Oruro-La Paz (sur). Las fuerzas estatales intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que interrumpían el paso con escombros, piedras, palos y fogatas en las vías.

«El objetivo central de este operativo era tener estos insumos (medicinas, combustibles, alimentos) de manera inmediata en nuestra ciudad (…). Estamos más que satisfechos», dijo en conferencia de prensa José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial. Agregó que distintos cargamentos consiguieron pasar.

Luego se ordenó el retiro de los efectivos y los manifestantes retomaron sus posiciones.

La Defensoría del Pueblo informó a media jornada que al menos 57 personas fueron detenidas, de las cuales 47 aún se mantenían bajo custodia por la tarde. Además se reportaron cinco heridos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, la estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Paz.

Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas provocada por una grave escasez de dólares. La inflación interanual fue de 14% en abril.

– Ciudad cercada –

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon en la última semana.

El gobierno ha desplegado un «puente aéreo» desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad, una respuesta común frente a este tipo de medidas de presión.

El gobierno argentino informó este sábado que prestó un avión militar Hércules para reforzar los traslados.

En medio de la convulsión de la jornada, el gobierno de Paz alcanzó acuerdos con un grupo de obreros de El Alto, una de las zonas de mayor conflicto, y con maestros de escuela urbanos, quienes prometieron levantar sus protestas.

Sin embargo, la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, exhortó a sus miembros a persistir en sus reclamos, entre ellos la dimisión del mandatario.

«Salgamos a las calles a protestar porque lastimosamente el gobierno central no va a entender de otra manera», dijo Mario Argollo, máximo representante de la COB, en un video difundido por medios locales.

– Evo –

Campesinos afines al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) tomaron también este sábado el aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba (centro), informó Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, en sus redes sociales.

Los manifestantes temen que próximamente se capture a Morales, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de una menor y refugiado en esa región.

Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, denunció el viernes un supuesto plan con ese objetivo. «EEUU ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme», dijo en X.

Imágenes difundidas por Zamora muestran a un camión echando escombros en la puerta del aeropuerto y decenas de personas llevando troncos y palos en la pista. El aeródromo, de uso predominantemente policial y militar, está inoperativo desde 2024 luego de que otra manifestación dejara en mal estado la infraestructura.

Aquilardo Caricari, dirigente cocalero cercano a Morales, dijo a la AFP que campesinos afines al exmandatario también bloquearán vías de Cochabamba a partir del domingo, en apoyo a los agricultores aimaras que hacen lo mismo en La Paz.

En tanto, otra marcha de seguidores evistas partió hace cuatro días de Oruro con rumbo a la sede de gobierno, a donde esperan llegar el lunes.

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