Los bomberos siguen luchando contra los incendios forestales en Grecia

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Por segunda semana consecutiva, los bomberos continuan el lunes su lucha contra los incendios forestales en Grecia, donde el fuego ha arrasado miles de hectáreas de bosque, matorrales y tierras agrícolas y ha causado cinco muertos.

«Hoy [lunes] afrontamos tres frentes difíciles, el de Psatha, Kryo Pigadi y Kandyli», en un perímetro situado entre 70 y 45 kilómetros al oeste de Atenas, indicó a la AFP un responsable de la oficina de prensa de los bomberos.

Gracias a la disminución de los vientos, nueve aviones cisterna pudieron despegar temprano el lunes para apoyar a los nueve helicópteros y a los 450 efectivos desplegados en el terreno que luchan contra las llamas en los departamentos de Beocia y Ática, en la región de Atenas, añadió.

Ráfagas de viento de hasta 80 km/h habían impedido en los últimos días el uso de aviones en las tareas de extinción.

Nuevas evacuaciones de localidades cercanas a Kandyli, a 45 km al oeste de Atenas, fueron ordenadas el lunes por la mañana, según la Protección Civil.

Dos helicópteros colisionaron el domingo mientras intentaban apagar las llamas en los alrededores de Psatha, causando la muerte de dos tripulantes y elevando a cinco el total de fallecidos desde el inicio de los incendios.

Más de 12.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas se quemaron en una semana en Grecia, golpeada de lleno por la crisis climática, según datos publicados por medios citando análisis del programa europeo Copernicus.

bur-hec/mmy/meb