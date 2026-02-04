Los conservadores tailandeses ganan popularidad en los comicios por el conflicto camboyano

4 minutos

Noel Caballero

Bangkok, 4 feb (EFE).- El conflicto con la fronteriza Camboya ha permitido a los partidos conservadores de Tailandia, entre ellos el del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, izar la bandera nacionalista, una estrategia aparentemente exitosa para restar votos al bando reformista de cara a los comicios del 8 de febrero.

Tailandia, país muy marcado por los grandes poderes del Ejército y la monarquía, afronta unas disputadas elecciones en las que, según los sondeos, el conservador Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés) liderado por Anutin, y el reformista Partido del Pueblo (PP) se verán abocados a buscar coaliciones para formar gobierno.

En el caso del BJT, el histórico conflicto fronterizo con Camboya, con dos brotes con alrededor de un centenar de fallecidos los pasados julio y diciembre, ha allanado el camino a Anutin, más cercano al Ejército, para presentarse como líder necesario en medio de los enfrentamientos.

«El conflicto fronterizo ha transformado radicalmente las prioridades del electorado hacia un arquetipo de ‘hombre fuerte'», indica a EFE el académico tailandés, Pavin Chachavalpongpun, profesor en la Universidad japonesa de Kioto.

«Al autorizar una fuerte respuesta militar y ataques aéreos, Anutin y sus aliados han resucitado la narrativa nacionalista y obligado a la oposición reformista a adoptar una postura defensiva», apunta Pavin.

Convocatoria anticipada

Fue el propio Anutin quien convocó estas elecciones anticipadas a finales de 2025. El conservador fue nombrado primer ministro en septiembre tras una polémica destitución del Tribunal Constitucional de la exdirigente Paetongtarn Shinawatra, precisamente por críticas al Ejército en la primera fase del conflicto con Camboya.

Anutin gobernaba en minoría con el apoyo de los reformistas del Partido del Pueblo bajo la condición de que convocara elecciones para salir del periodo de inestabilidad.

Tailandia, país con un amplio historial de golpes de Estado en medio de periodos democráticos, ha tenido tres primeros ministros desde las elecciones de 2023, ganadas por el reformista Avanzar, que no pudo gobernar por el bloqueo del conservador Senado y fue disuelto, renaciendo con la marca Partido del Pueblo.

Tres años después, reformistas y conservadores vuelven a medirse en las urnas, esta vez sin el poder de veto del Senado pero con la facción conservadora apostando por la imagen de fuerza en tiempos de crisis.

El conflicto

Tailandia y Camboya mantienen un conflicto histórico sobre la frontera que separa a ambos países, delimitada en 1907 cuando Francia ocupaba Indochina.

En el foco del conflicto está el control de varias zonas donde se ubican templos hinduistas que datan del siglo XI, cuando el área era controlada por el Imperio jemer (802-1431), y que ambas partes consideran parte de su patrimonio.

Durante cinco días en julio y veinte en diciembre, los Ejércitos de ambos países mantuvieron enfrentamientos en varios puntos de la frontera, que obligaron a desplazar a cientos de miles de personas.

Aunque el intercambio de fuego ha cesado, la tensión entre las naciones vecinas continúa, pese a un impreciso acuerdo de paz impulsado el pasado año por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El conflicto ha brindado a Anutin la oportunidad de presentarse como una mezcla entre un «general tradicional y líder civil», señala Pavin, sin el estigma de los militares golpistas que han gobernado previamente Tailandia, que ha vivido 12 golpes de Estado exitosos desde el fin del absolutismo, en 1932, el más reciente en 2014.

Las encuestas para estas elecciones, las terceras desde la última sublevación militar, apuntan a una victoria del PP, seguido por el Bhumjaithai, pero con ambos alejados de los 251 diputados que marcan la mayoría absoluta.

Durante su primer acto de campaña en Bangkok el pasado viernes, Anutin apeló al nacionalismo.

«He recorrido el país escuchando las voces del pueblo. El mensaje fue claro: ‘Anutin, debes proteger el territorio de Tailandia'», declaró el político.

El BJT es una plataforma regionalista que ha crecido al aliarse con poderosos clanes políticos, y que aprovechó el vacío de poder tras la destitución de Shinawatra, del popular partido Pheu Thai, enemigo histórico del Ejército.

«Su estrategia de permitir a los militares tomar la ofensiva ha ayudado a Anutin a dar una imagen de poder manejar la situación con Camboya y lo usa para presentarse como protector del país», subraya Titipol Phakdeewanich, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Ubon Ratchathani. EFE

nc-pyw/pav/ah

(foto)(vídeo)