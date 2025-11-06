Los cruces irregulares en la frontera de EE.UU. caen un 79 % a un récord mínimo en octubre

2 minutos

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Los cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México registraron en octubre, inicio del año fiscal 2026, un descenso del 79 % respecto al mismo mes del ejercicio anterior, hasta alcanzar un mínimo histórico de 30.651, afirmó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés).

La cifra es un 29 % inferior a la más baja registrada hasta ahora para un mes de octubre, en el año fiscal 2012, destacó el un informe de la CBP, que atribuyó el descenso a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Se hizo historia: los menores cruces fronterizos en octubre en la historia y el sexto mes consecutivo de cero liberaciones (de migrantes). Esta es la frontera más segura que jamás haya habido», aseguró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kristi Noem..

El Gobierno estadounidense ha detenido a un total de 106.134 migrantes en su frontera sur desde que el 21 de enero comenzó la segunda presidencia hasta octubre, menos que la media mensual de 155.485 de la Administración de Joe Biden (2021-2025), sostuvo el DHS.

Esto ha llevado a 258 el promedio diario de aprehensiones migratorias, menos de 11 por hora, inferior en un 95 % a la gestión de Biden, aseveró el informe.

«No estamos relajándonos, estamos apretando aún más», advirtió el comisionado de la CBP, Rodney Scott.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump tras retornar a la Casa Blanca fue «cerrar» la frontera con México a la migración irregular, al considerarla una «invasión», además de restringir el asilo y desplegar Fuerzas Armadas. EFE

us/ims/rcf