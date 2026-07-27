Los desalojados por los incendios cerca de Madrid temen un «desastre» natural

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Elvira Menéndez apenas durmió anoche, porque en el polideportivo donde se aloja no se está «como en casa», porque hay «perros, gente roncando», cuenta esta vecina del pueblo de Chapinería, evacuada el viernes por el incendio fuera de control al oeste de Madrid.

Como otras 200 personas aproximadamente, ha encontrado refugio en este amplio polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 30 km de su pueblo, en las afueras de la capital.

Aquí, a varias decenas de kilómetros del infierno que arrasa el campo madrileño, el cielo seguía cubierto el sábado por la mañana a causa del humo, y el histórico monasterio de El Escorial, importante destino turístico del país, estaba envuelto en una neblina grisácea provocada por los fuegos.

El incendio ha «superado todas las barreras», asevera Mar Nicolás, alcaldesa de la pequeña localidad vecina de Brunete, municipio que acoge a un centenar de personas evacuadas.

La prioridad es «salvar vidas», subraya, pero la edil tampoco oculta su preocupación por «el desastre tan grande de la naturaleza que está causando todo eso».

En el polideportivo de Villaviciosa de Odón, unos voluntarios intentan entretener a los niños con juegos y dibujos para colorear, y otros reparten comidas.

«Nos han atendido muy bien, así que no tenemos ninguna queja», cuenta Elvira.

«Tengo 80 años» y un incendio como el actual «no lo he visto nunca», dice la mujer, quien confiesa haber tenido muchísimo miedo de ver arder toda «su vida».

El sábado, el fuego ya había arrasado más de 25.000 hectáreas y 60.000 personas habían tenido que ser evacuadas, según las últimas cifras oficiales.

Victoria Hurtado, auxiliar de ayuda a domicilio de 61 años, también tuvo que huir, de Chapinería, junto con el anciano enfermo del que se ocupa a diario.

Ambos solo tuvieron tiempo de llevarse una pequeña bolsa cada uno, con algo de ropa y medicamentos.

«Nos han recibido con los brazos abiertos», dice a la AFP, aunque se muestra preocupada por no saber cuándo podrá volver a su casa.

Pero se mantiene optimista y confía en que la situación mejore, «porque los bomberos hacen lo imposible para calmar eso».

– Vegetación inflamable –

Estos violentos incendios, que arrasan Francia y España, son consecuencia de bosques y vegetación muy inflamables por la sequía y las olas de calor excepcionales que se han sucedido desde junio en Europa occidental.

Antonio Luis Rodríguez pasó la noche en el gimnasio de Villaviciosa de Odón con su hijo.

Salió solo con la ropa que llevaba puesta y está muy preocupado por su perra, que se quedó en la finca que posee a las afueras del pueblo de San Martín de Valdeiglesias, también evacuado.

«Muy afectado» por la tragedia y aún en estado de shock, este hombre de 48 años no se muerde la lengua contra las autoridades, que, según él, no han desbrozado lo suficiente el campo.

«El campo últimamente aquí no lo limpian, está muy mal y entonces, con nada que se queme, pues arde como la pólvora», dice.

También lamenta que muchas zonas agrícolas estén abandonadas.

Antonio Luis metió ovejas en sus campos cuando «estaba la hierba alta», para que limpiaran la vegetación, por lo que confía en que su finca siga en pie, si bien «las de alrededor las ha calcinado» el fuego.

Está convencido de que dejar más rebaños de cabras y ovejas en la montaña «ayudaría muchísimo» a controlar los incendios.

mby/du/pc