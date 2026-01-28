Los ecologistas le piden a Brasil un cronograma para el fin de las subastas petroleras

Río de Janeiro, 28 ene (EFE).- Las organizaciones ecologistas agrupadas en el Observatorio del Clima le solicitaron este miércoles al Gobierno de Brasil que defina un cronograma «claro y vinculante» para el fin de las subastas de concesiones petroleras.

La red, que reúne a 161 organizaciones de la sociedad civil, demandó que el cronograma se incluya en el plan nacional de reducción de la dependencia de combustibles fósiles, que el Gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se comprometió a presentar hasta el próximo 6 de febrero.

El Observatorio afirmó que Brasil, octavo mayor productor de petróleo del mundo, tiene que transitar desde una lógica de maximizar la explotación de hidrocarburos a una que le de prioridad a explotar «lo mínimo necesario», en consonancia con metas climáticas y de descarbonización.

Según el Observatorio del Clima, las nuevas concesiones tienen que ser reducidas gradualmente y finalmente eliminadas para que el país pueda ajustar la oferta de hidrocarburos a una demanda interna que, según los ecologistas, debería ser decreciente con la adopción de las energías renovables.

Entre otras recomendaciones, la red ecologista también propone la creación de zonas de exclusión para la exploración de combustibles fósiles en áreas vulnerables o de alto valor socioambiental, como es el caso de los yacimientos marinos situados cerca de la desembocadura del Amazonas.

El documento también aboga por optimizar la generación hidroeléctrica sin construir nuevos embalses y por la expansión de fuentes renovables, como la solar, incluso mediante tecnologías innovadoras como paneles fotovoltaicos sobre cuerpos de agua.

Asimismo, pide que el transporte de carga deje progresivamente de depender de combustibles fósiles mediante el uso de biocombustibles, hidrógeno y electrificación.

En el plano económico, las ONG recomendaron eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y revisar la política de exploración del gigante Petrobras, ya que, argumentaron, hasta un 85 % de los activos de la petrolera estatal podrían quedar obsoletos bajo escenarios compatibles con un aumento de temperatura de 1,5 grados centígrados.

Según el Observatorio del Clima, estas medidas son esenciales para una transición energética justa, incluyente y sostenible.

En diciembre pasado, Lula anunció la elaboración de un plan nacional para la eliminación de los combustibles fósiles, días después del final de la Conferencia Climática de la ONU, COP30, en la que fracasaron las negociaciones lideradas por Brasil para la aprobación de un compromiso mundial con ese objetivo.

El líder progresista dio un plazo de 60 días a los cuatro ministerios que integran el Consejo Nacional de Política Energética para anunciar un plan de reducción gradual de la dependencia de los combustibles fósiles. EFE

