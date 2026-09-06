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Los emisarios de la Casa Blanca llegan en tren a Kiev para reunirse con Zelenski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 6 sep (EFE).- Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes la víspera estuvieron en el Kremlin y presentaron a Vladímir Putin una propuesta para poner fin a la guerra, llegaron en tren este domingo a Kiev.

Según las imágenes difundidas por las agencias UNIAN y Ukrinform, los dos fueron recibidos en la estación ferroviaria por el equipo negociador ucraniano: el jefe de gabinete, Kirilo Budánov, el jefe del servicio de inteligencia exterior, Rustem Umérov, David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, y el primer vicejefe de la Administración Presidencial, Serguí Kislitsia. EFE

cae/av

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