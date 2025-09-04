The Swiss voice in the world since 1935

Los fabricantes chinos de pantallas superan por primera vez el 50 % de las ventas globales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Shanghái (China), 4 sep (EFE).- Los fabricantes chinos de pantallas aglutinaron en el primer semestre más de la mitad de la facturación global del sector por primera vez, según un informe de la consultora Cinno citado hoy por el portal de noticias económicas local Yicai.

Entre enero y junio, las firmas chinas de ese sector obtuvieron unos ingresos combinados de unos 29.300 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 7 %.

Además, su cuota de mercado a nivel global pasó del 48,8 % al 52,1 %, superando a Corea del Sur (del 33,2 % al 30 %) o a Japón (del 4,2 % al 3,5 %).

Por el momento, reconoce el informe, la surcoreana Samsung sigue liderando el sector en materia de beneficios operativos, aunque con un menor margen sobre firmas chinas como TCL CSOT o BOE.

Esta última, con una facturación de 14.200 millones de dólares, es la única china a la que Cinno sitúa a la misma altura que la mencionada Samsung o que la también surcoreana LG en cuanto a capacidad de generar ingresos. EFE

vec/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR