Los gastos por los viajes de Milei al exterior en 2026 superan el millón de dólares

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Buenos Aires, 2 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina ha gastado más de un millón de dólares en viajes al exterior del presidente Javier Milei en lo que va de 2026, según información oficial obtenida por el diario Página/12 y difundida este martes.

Los datos obtenidos por el medio, a través de un pedido de acceso a la información pública, revelaron que los ocho viajes que realizó el mandatario en los primeros cuatro meses de 2026 implicaron erogaciones por casi 970 mil dólares sólo en el combustible del avión presidencial.

A esto se suman, entre otros, los gastos en hoteles de Milei y su equipo, que, según un informe oficial de finales de abril, se elevan a unos 130 mil dólares.

El informe fue presentado ante el Congreso por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y detalló que los gastos en hospedaje del mandatario, sumados a los de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los del canciller, Pablo Quirno; del ministro de Economía, Luis Caputo; y del titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; se elevaban hasta entonces a unos 130.000 dólares, mientras que no brindó precisiones sobre otros miembros de las delegaciones que viajaron ni sobre costos de los vuelos u otras cuestiones durante sus viajes.

A estas cifras se suma además un noveno viaje, realizado por Milei a comienzos de mayo a Los Ángeles y que eleva aun más los gastos en visitas al extranjero durante el año en curso.

El primer viaje del mandatario este año fue en enero a Asunción (Paraguay), para participar en la ceremonia de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Días después partió rumbo a Davos (Suiza), para participar en el Foro Económico Mundial.

En febrero, Milei visitó Washington (EE.UU.), para asistir a la reunión inaugural de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien Milei mantiene una fuerte y cercana relación.

En marzo, el presidente argentino volvió a Estados Unidos, para sumarse, primero, a la reunión inaugural de la iniciativa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional Escudo de las Américas, que tuvo lugar en Miami, y luego a una serie de conferencias, premiaciones y jornadas de inversión en Nueva York.

La presencia en la comitiva oficial de aquel viaje de la esposa del jefe de Gabinete Adorni desató una fuerte polémica en el país y una serie de revelaciones periodísticas sobre la situación patrimonial del funcionario, muy cercano a Milei e investigado ahora por la Justicia por posible enriquecimiento ilícito.

En el camino de vuelta desde Estados Unidos, Milei viajó a Santiago de Chile, para asistir a la investidura presidencial de José Antonio Kast.

También en marzo, el jefe de Estado viajó a España para participar del ‘Madrid Economic Forum 2026’ y luego a Hungría, donde mantuvo una reunión bilateral con el entonces primer ministro Viktor Orbán.

En abril, Milei visitó Israel -por tercera vez desde su asunción en diciembre de 2023- y participó de los festejos por el Día de la Independencia, además de recibir la Medalla Presidencial del Honor de Israel y reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Tras haber realizado su más reciente viaje en mayo pasado, a Los Ángeles (EE.UU.) para participar la conferencia anual del Instituto Milken, el mandatario tiene prevista -según la prensa local- una nueva visita a Estados Unidos a comienzos de julio, para participar en los festejos por el aniversario 250 del Día de la Independencia de ese país. EFE

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