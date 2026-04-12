Los Hermanos Flores ponen a bailar cumbia a Coachella y dedican su show a los migrantes

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Indio (EE.UU.), 11 abr (EFE).- Los Hermanos Flores hicieron historia este sábado como la primera banda salvadoreña en pisar un escenario del Festival de Coachella, uno de los más importantes de la industria, con un espectáculo que unió cumbia, celebró la identidad centroamericana y a los migrantes en EE.UU..

«Esta va para nuestros hermanos latinoamericanos que han arriesgando la vida persiguiendo el sueño americano y esta tarde están aquí haciendo historia con Los Hermanos Flores», dedicó el vocalista César Cortez al micrófono, al comenzar a cantar ‘El emigrante latino’.

En las pantallas, visuales con la leyenda «Sin visa ni pasaporte» e imágenes de banderas reforzaban el mensaje de unión latinoamericana, mientras que entre el público destacaban los colores azul y blanco de las banderas salvadoreñas, que los asistentes agitaban con orgullo.

«Estoy muy orgullosa de mi país y que nos están representando en Coachella», dijo a EFE Belinda, una joven de 25 años nacida en California de padre salvadoreño.

«Con todo lo que está pasando ahorita en nuestro país (EE.UU.), es muy importante tener representantes de nuestra cultura y es un gran orgullo», añadió.

La banda puso a bailar a los asistentes al interpretar en el escenario al aire libre del festival algunos de sus éxitos que incluyeron ‘La Guanaquita’, ‘Enfermera’, o ‘Secretaria’.

Los Hermanos Flores volverán a actuar en el festival el 18 de abril, como parte del segundo fin de semana del encuentro musical.

Este sábado también se esperan las actuaciones de Justin Bieber, los rockeros The Strokes, los colombianos de Morat, el español Rusowsky, entre otros. EFE

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