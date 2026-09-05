Los hermanos Gallagher llegan juntos a Venecia para el estreno de su documental

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Venecia (Italia), 5 sep (EFE).- Los hermanos Liam y Noel Gallagher han llegado este sábado juntos al Festival de Venecia para participar en el estreno por todo lo alto del documental en el que narran su reconciliación y la vuelta a los escenarios de Oasis.

Los músicos, a la gresca durante años, han llegado a bordo de un taxi acuático al embarcadero del Hotel Excelsior del Lido, la isla veneciana donde tiene lugar el festival cinematográfico.

Con pantalones tejanos, uno con camisa verde y el otro con una marrón, y ambos sin quitarse las gafas de sol, los hermanos han posado juntos e incluso agarrándose por el hombro ante los periodistas y los numerosos seguidores que les esperaban.

Sin embargo, no han participado en la rueda de prensa de presentación de su documental ‘Oasis. Don’t Look Back in Anger’, uno de los títulos más esperados de esta edición.

El director de la cinta, Will Lovelace, confirmó ante los medios la presencia de los Gallagher en el Lido: «Estaban aquí hace un segundo, haciéndose una foto. Así que están aquí», dijo.

El estreno del documental será esta tarde a las 21.30 hora local (19.30 GMT) en la Sala Grande del Palacio del Cine veneciano, donde tendrán la posibilidad de pasar por la alfombra roja. EFE

gsm/ad

(foto)