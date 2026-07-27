Los incendios perturban las vacaciones de los turistas extranjeros en Madrid

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Las vacaciones de Thomas Fawkes y su familia en Madrid no han tomado exactamente el rumbo esperado debido a los incendios forestales, que calcinan amplias zonas a unos cincuenta kilómetros de la capital española.

Con su esposa y su hijo, este abogado estadounidense, llegado hace unos días desde Chicago, tuvo que adaptar su programa el sábado por «el humo» que envolvía la ciudad, hasta el punto de irritarles la garganta.

«Hemos intentado quedarnos un poco más en interiores. De lo contrario, habríamos paseado más, pero se notaba realmente [el humo], así que hemos intentado permanecer en interiores tanto como ha sido posible», indica a la AFP.

Los tres, explica, visitaron el famoso Museo del Prado y un «mercado» típico del centro de la urbe para no estar demasiado expuestos al humo.

El manto que envolvió Madrid hasta el sábado se había disipado este domingo, y los turistas acudían en masa al gran parque del Templo de Debod, desde donde podían disfrutar de la vista bajo un cielo azul de verano.

– «Cada vez más calor» –

No lejos de ahí, Pilar y Douglas, una pareja de jubilados neozelandeses de viaje de varios meses por Europa, muestran su preocupación por los incendios, en pleno calentamiento climático.

«Venimos a Europa todos los años y hemos notado que hace cada vez más calor», afirman.

Con gafas de sol y gorra, Pilar, de 69 años, explica que lleva en el bolso «una mascarilla» por si vuelve el fuerte olor a quemado, después de que viera «un humo muy negro» al aterrizar en el aeropuerto.

«Nunca tuvimos miedo de que el fuego llegara realmente a Madrid, más bien del efecto que tiene en la calidad del aire», señala por su parte el hombre, de 71 años.

Antes de España, habían estado en París, donde «hizo demasiado calor», y se irán el lunes a Bilbao, en el País Vasco, fronterizo con Francia.

Es decir, muy cerca de los incendios que siguen arrasando miles de hectáreas en las Landas y, sobre todo, en los alrededores de Burdeos.

«No sabemos si eso va a cambiar nuestros planes», confía Pilar.

Su marido asiente, al estimar que el año que viene quizás sea mejor venir a Europa «en primavera o en otoño» para evitar el calor sofocante y este tipo de contratiempos.

– «Nuestro mundo está cambiando»-

Letisha Lucas, una canadiense de 33 años, «en estado de shock» y «un poco estresada», dice que no esperaba encontrarse con esta situación a su llegada a España, donde vino a pasar vacaciones con una amiga.

«La garganta picaba mucho», cuenta, al explicar que la noche anterior tuvo la precaución de beber «mucha agua» para mantenerse hidratada.

Originaria de Ontario, donde recientemente han sufrido grandes incendios forestales, sonríe con amargura al decir que los fuegos la han seguido.

«Cuando llegamos aquí, pensábamos que habíamos dejado eso atrás, y enterarnos de que también había fuegos aquí… Es lamentable y triste ver hasta qué punto nuestro mundo está cambiando», se lamenta.

En lo que va de año, los incendios han quemado casi 190.000 hectáreas en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), cerca de la mitad de las 393.000 de 2025, que fue el peor año de la historia reciente en el país.

Esta situación inquieta asimismo a los comerciantes, como Raquel Cano, propietaria del restaurante «Casa Parrondo», quien reconoce que «afecta a todo, afecta al turismo».

Si bien cree que «la gente que quiera venir, va a venir igual», admite que «ya no es lo mismo ver el monte verde, o ver monte todo desolado y negro».

Y a los turistas que vienen a Madrid «les gusta ir a hacer senderismo, les gusta ir a la sierra», recalca, precisamente cerca de la zona que arde en estos momentos.

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