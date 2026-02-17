Los militares intensificaron los patrullajes en Ecuador durante el festivo de Carnaval

Quito, 17 feb (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador intensificaron los patrullajes terrestres, marítimos y aéreos en Ecuador durante el festivo de cuatro días, que termina este martes, y en el que se han reportado varias muertes violentas y el hallazgo de ocho cabezas humanas en dos sacos de yute.

La prensa local ha reportado varios asesinatos ocurridos durante el festivo, mientras que el pasado sábado la Policía halló ocho cabezas de hombres a los que ya se identificó.

Investigaciones preliminares señalan que siete de las víctimas eran oriundos de la provincia de Manabí, lo que abre la línea de presunción de una disputa entre estructuras criminales que operan entre provincias, informó la televisión Teleamazonas.

El Ministerio de Defensa informó este martes de que los militares desarrollaron operaciones de vigilancia terrestre, patrullajes hipomóviles, controles fijos y móviles, vigilancia aérea y vigilancia marítima en playas, ejes viales, pasos fronterizos, terminales terrestres y zonas de alta incidencia operativa.

Como parte de este despliegue, el Alto Mando Militar constató en territorio el cumplimiento de las misiones asignadas en puntos estratégicos del país para supervisar directamente las operaciones.

Las autoridades militares realizaron verificaciones operativas en la frontera norte, en la provincia de Carchi; en Esmeraldas, particularmente en San Lorenzo y en el puente internacional de Mataje; y en la frontera sur, en sectores estratégicos de la provincia de El Oro, como Santa Rosa, Palmales, el puente internacional CEBaF y Huaquillas-Aguas Verdes.

Asimismo, supervisaron operaciones en las provincias de Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Pichincha, fortaleciendo la presencia institucional en zonas fronterizas, costeras y urbanas priorizadas, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado. EFE

