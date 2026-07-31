Los presidentes de Argentina y Corea del Sur dialogan sobre comercio e IA

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Buenos Aires, 31 jul (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes en Buenos Aires al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, con quien dialogó sobre comercio bilateral e inversiones, energía, minerales críticos e inteligencia artificial (IA).

Milei recibió a Lee en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, para una cita que luego se amplió con la participación de ministros y secretarios de los dos países.

Según informó la Presidencia argentina en un comunicado, Lee «felicitó» a Milei por la desaceleración de la inflación y por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) puesto en marcha en Argentina en 2024.

De acuerdo al comunicado, ambos mandatarios hablaron sobre el «fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos».

«Además, coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad», añadió el Gobierno argentino.

Según datos oficiales, en el primer trimestre de este año las exportaciones argentinas a Corea del Sur totalizaron los 143,6 millones de dólares, con un alza interanual del 29,3 %.

Las importaciones de Argentina desde ese mercado asiático rondaron en el primer trimestre los 99 millones de dólares, un 35,9 % menos que en igual período de 2025.

Corea del Sur ha mostrado su interés por llegar a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Cooperación en minerales críticos

Como parte de la visita de Lee a Buenos Aires, el ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, y el ministro de Comercio, Industria y Recursos de Corea de Sur, Kim Jeong-kwan, firmaron este viernes un memorando de cooperación en materia de minerales críticos, en particular sobre el litio, recurso clave para la fabricación de productos electrónicos, una industria en la que Corea del Sur es líder a nivel global.

«El acuerdo convierte la complementariedad entre nuestros países en una agenda ambiciosa que busca promover inversiones y proyectos conjuntos en exploración, extracción, procesamiento y refinamiento», expresó el canciller argentino.

Quirno añadió que el memorando «permitirá ampliar el intercambio tecnológico y fortalecer cadenas de suministro seguras y previsibles para las industrias de baterías y tecnología avanzada».

Este viernes, el Gobierno argentino aprobó el acceso de la empresa surcoreana Posco a beneficios dentro del RIGI para la ampliación de su proyecto de litio Sal de Oro, en el noroeste de Argentina, con una inversión de 207,9 millones de dólares.

Además de producir litio en Sal de Oro, Posco compró este año la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), en fase de exploración.

Buenos Aires es la última escala de la gira de Lee por Suramérica, que tuvo como primera parada Brasilia, donde se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y luego participó en São Paulo en un foro empresarial.

Como parte de su gira también visitó Chile, donde tuvo un encuentro con el presidente José Antonio Kast. EFE

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