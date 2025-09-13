Los primeros barcos italianos de la Flotilla zarpan desde Sicilia con destino Gaza

2 minutos

Roma, 13 sep (EFE).- Los primeros barcos italianos que participan en la Flotilla Global Sumud que tratará de llegar a Gaza han salido este sábado del puerto siciliano de Augusta (sur) para emprender la navegación tras los retrasos de los últimos días.

La flota está compuesta por un total de dieciocho embarcaciones, principalmente veleros, y esta tarde han empezado a salir una a una desde el puerto siciliano.

El radar habilitado por los organizadores de la flotilla en su portal de internet confirmaba a primera hora de la tarde que trece barcos ya había zarpado del puerto de Augusta, mientras que cinco permanecían en sus muelles.

A bordo viajan unas 150 personas que deberán unirse a otras naves partidas desde España, Túnez y Grecia en su intento de romper el bloqueo israelí en la Franja de Gaza.

El objetivo inicial era zarpar el pasado 4 de septiembre pero tuvo que aplazarse por problemas logísticos y condiciones meteorológicas adversas, entre otros contratiempos, que han afectado a las otras flotas, como la que salió desde el puerto español de Barcelona.

Esta última ha denunciado ataques con drones mientras fondeaba ante las costas tunecinas en sus barcos ‘Familia’ y ‘Alma’.

Esta previsto que este sábado también zarpen 23 barcos de la «delegación magrebí» desde el puerto tunecino de Bizerta.

En las naves italianas viajan políticos como las eurodiputadas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, de Alianza Verde e Izquierdas y el Partido Demócrata, respectivamente, o el senador Marco Croatti del Movimiento 5 Estrellas.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, aseguró este jueves en el Parlamento que sigue de cerca la situación y que ha pedido a la unidad de crisis de su ministerio que mantenga «un contacto estrecho» con la portavoz italiana de la Flotilla.

El también vicepresidente indicó que llamó al viceprimer ministro de Israel, Gideon Sa’ar, «para sensibilizarlo personalmente sobre la cuestión» y garantizó que los 58 ciudadanos italianos que participan en la iniciativa tendrán asistencia diplomática y consular.

Recientemente la flotilla italiana se ha visto envuelta en el caso de la expulsión de una periodista del diario italiano ‘La Stampa’ a la que los miembros de la tripulación reprochan haber revelado el lugar en el que se han adiestrado antes de zarpar.

Miembros del Gobierno de Giorgia Meloni han acusado a la flotilla de socavar la libertad de prensa. EFE

gsm/amg