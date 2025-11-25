Los talibanes advierten de represalias tras presuntos bombardeos de Pakistán en Afganistán

Kabul, 25 nov (EFE).- El Gobierno de facto talibán advirtió este martes de represalias tras los presuntos ataques aéreos paquistaníes ocurridos esta madrugada en el este de Afganistán y que, según Kabul, dejaron al menos diez civiles muertos, nueve de ellos niños, en esta zona del país, fronteriza con Pakistán.

En un comunicado emitido por el portavoz principal del régimen, Zabihullah Mujahid, el Ejecutivo talibán «condenó enérgicamente esta violación y crimen» y acusó a Pakistán de vulnerar la soberanía afgana, al tiempo que advirtió de que dará «una respuesta adecuada en el momento oportuno». EFE

