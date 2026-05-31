Los talibanes afirman que el acuerdo militar con Rusia no va dirigido «contra ningún país»

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Kabul, 31 may (EFE).- El Gobierno de facto talibán afirmó este domingo que el acuerdo técnico-militar firmado entre Kabul y Moscú esta semana «no va dirigido contra ningún otro país» y que tiene como objetivo mejorar las capacidades de defensa de Afganistán.

«La firma de un acuerdo técnico-militar con Moscú no va dirigida contra ningún otro país; más bien, tiene por objeto salvaguardar la defensa y la seguridad de Afganistán», dijo en un comunicado el portavoz jefe de los talibanes, Zabihullah Mujahid, citando al ministro de Defensa, Mohammad Yaqoob Mujahid.

Los talibanes añadieron que siguen abiertos a acuerdos de cooperación en materia de defensa con otros países.

«Si otros países también desean firmar un acuerdo similar con Afganistán, estamos dispuestos a mantener conversaciones con ellos. Cualquier preocupación al respecto carece de fundamento», afirmó Mujahid en el comunicado.

Rusia y Afganistán firmaron el acuerdo técnico-militar el pasado miércoles durante el Foro Internacional de Seguridad celebrado en Moscú, el cual contó con la participación del ministro de Defensa talibán.

El Gobierno de facto talibán no ha revelado más detalles sobre el alcance o las disposiciones específicas del acuerdo. Sin embargo, el anuncio se produce en medio de los esfuerzos continuos del Gobierno liderado por los talibanes por ampliar la colaboración diplomática y de seguridad con las potencias regionales desde su regreso al poder en 2021.

La visita a Moscú y el acuerdo posterior ponen de relieve los crecientes contactos entre el Gobierno talibán y Rusia en cuestiones relacionadas con la seguridad, la cooperación en materia de defensa y la estabilidad regional.

«Una gran parte del equipamiento militar de Afganistán es de fabricación rusa, incluidos helicópteros, aviones, armas y otro material militar. Estos recursos requieren mantenimiento, actualizaciones y supervisión. Por lo tanto, tenemos que llegar a acuerdos con los países que los fabricaron», declaró Mujahid a su regreso desde Rusia el sábado, según declaraciones recogidas por el medio local Tolo News.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en febrero de 2022 y el rechazo internacional generado hacia Moscú, el Gobierno de facto talibán fue de los pocos que apoyaron sin dilación a los rusos. EFE

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