Los talibanes detienen a cuatro personas por un supuesto plan de atentado contra la ONU

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Kabul, 7 oct (EFE).– El régimen talibán aseguró este miércoles haber arrestado a un grupo de cuatro miembros vinculados al Frente de Resistencia que presuntamente planeaban un atentado con bomba contra la oficina de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), según informó el Ministerio del Interior afgano.

En un vídeo difundido en redes sociales, el portavoz del ministerio talibán, Mufti Abdul Matin Qani, informó de que los cuatro fueron detenidos por fuerzas especiales de la policía.

Los describió como «elementos maliciosos» afiliados al Frente de Resistencia Nacional (NRF), la principal guerrilla militar de oposición formada por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas tras la toma del poder por los talibanes en 2021.

Según el departamento de Interior, el objetivo del grupo era la sede de la UNAMA, situada en la capital, Kabul. Sin embargo, no se facilitaron más detalles sobre la fecha, el lugar de las detenciones o la identidad de los arrestados, ni si se incautaron explosivos u otro material bélico.

Esta acusación se produce en medio de las continuas denuncias de los talibanes sobre la supuesta actividad armada de grupos de oposición respaldados por el Ejército paquistaní.

Los talibanes acusan a Islamabad de financiar y cobijar a sus «enemigos» en su territorio para desestabilizar a su Gobierno, algo que el país vecino niega.

Las instalaciones de la ONU han sido objetivo histórico de atentados en Afganistán, como el ataque a su sede en Herat en 2021 o el asalto a su oficina de Mazar-i-Sharif en 2011, en el que murieron siete trabajadores internacionales. EFE

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