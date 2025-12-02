‘Los tiempos malditos’, el libro que nació cuando López Obrador exigió el perdón de España

Ana Báez

Ciudad de México, 2 dic (EFE).- El escritor mexicano Francisco Martín Moreno admite abiertamente no compartir espectro político con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y reconoce a EFE que su último libro, ‘Los tiempos malditos’, nació cuando el tabasqueño exigió “el perdón” al rey de España, Felipe VI, por los abusos cometidos durante la conquista y la colonización del actual México.

“Cuando (López Obrador) dijo: ‘el rey de España tiene que disculparse’, fue para mí la invitación para hacer esta novela; de ver, por ejemplo, cómo se contemplaba a (Hernán) Cortés en España”, explica el también conferencista, de 79 años, sobre este texto que está siendo presentando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

En cúmulo de coincidencias separadas de las afinidades políticas, el autor publica con Alfaguara ‘Los tiempos malditos’ (2025) el mismo año que ‘Grandeza’, el libro que anunció López Obrador el pasado domingo, y en el que, al igual que Martín Moreno, se cuestiona lo que hay detrás de la versión histórica instaurada por los españoles y de las secuelas que esta dejó en la sociedad mexicana contemporánea.

Un ejemplo de ello aparece en la página 14, donde Martín Moreno cita la frase atribuida a Cortés (1485-1547): “Aquí (América) no hay más historia que la que nosotros contemos”.

¿Conquista o alianza?

El escritor asegura que esta novela no es ficción pura, sino también una “exhaustiva revisión histórica” en la que desmenuza el recorrido del español nacido en Medellín y pone en jaque su papel como conquistador.

Primero, al precisar que la caída de Tenochtitlán (1521) fue posible gracias a la “alianza” de los españoles con numerosos pueblos indígenas -como los tlaxcaltecas-, y al recordar además que el rey Carlos I nunca reconoció a Cortés como virrey de Nueva España, e incluso intentó que fuera juzgado en “los juicios de residencia” de la Corona española.

“No es correcto que digan que nos conquistaron los españoles; quienes nos conquistaron fueron los tlaxcaltecas, aliados con los españoles”, sentencia, tras plantear la pregunta: “¿Cómo 400 españoles iban a poder con 80.000 caballeros Águila?”.

Martín Moreno sostiene también que el rey Carlos I “nunca mandó ni un solo maravedí -la moneda de la época-, ni un soldado ni un gramo de oro para financiar la campaña” de Cortés en América.

“¿Cómo le vas a decir a este señor que se disculpe por algo que no hizo?” cuestiona, y afirma que López Obrador exigió el perdón a España “para distraer la atención pública de los grandes problemas nacionales”.

El trauma de la conquista

Además detalla que «cuando se parte del supuesto de que los españoles nos conquistaron (1519-1521)» eso genera «un traumatismo para nosotros (los mexicanos) (…) Porque entonces somos unos inútiles, unos tarados, y en la realidad no es así”.

“Eso es lo que debemos trabajar en los libros de texto gratuitos, porque no pueden ser redactados por cada gobierno que llega para imponer su versión de la historia”, enfatiza, refiriéndose al material que reciben los alumnos de educación básica en México.

Y es que, para el periodista, hay hechos históricos que no pueden quedar en el olvido de la sociedad mexicana, como cuando Cuitláhuac, hermano menor de Moctezuma, le pidió al tlatoani (emperador del Imperio mexica) que no “intentara hacer cogobierno con los españoles ni los dejara ingresar a Tenochtitlán”, porque una vez dentro “no los iba a sacar jamás”.

El autor vislumbra pocas posibilidades de cambio ya que, argumenta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “no ha construido su propia versión; ella repite las instrucciones (de López Obrador) al pie de la letra”.

“Podrías poner un letrero en Palacio Nacional, (sede del Ejecutivo), que pusiera la presidenta vive aquí, pero el que manda vive en ‘La chingada’”, concluye al referirse al rancho donde el ex gobernante se retiró de la vida pública para redactar ‘Grandeza’ y ahora ‘Gloria’, una investigación sobre la independencia de México (1810-10821) hasta la cuarta transformación, su proyecto político. EFE

