Los Veintisiete piden reforzar la industria naval europea ante competencia global

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Luxemburgo, 8 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea pidieron este lunes reforzar la industria marítima europea ante la creciente competencia internacional, las tensiones geopolíticas y las dependencias estratégicas de terceros países.

En unas conclusiones adoptadas por el Consejo sobre la estrategia industrial marítima de la UE, los Veintisiete subrayaron la importancia de los sectores de fabricación y transporte naval para la competitividad, la seguridad económica, la resiliencia, la defensa y la descarbonización del bloque comunitario.

Los ministros de Transporte de la UE adoptaron el texto en un Consejo celebrado en Luxemburgo, donde reconocieron el sector marítimo como «una piedra angular de la base industrial europea» y destacaron su papel para «salvaguardar las cadenas de suministro», «apoyar la transición limpia» y «reforzar el liderazgo tecnológico» de la Unión.

No obstante, el Consejo señaló que ese sector industrial afronta «retos crecientes», como «una competencia global cada vez más intensa», «tensiones geopolíticas», «dependencias estratégicas de la producción de terceros países», la necesidad de acelerar la descarbonización y una escasez persistente de mano de obra cualificada.

Por ello, los Estados miembros pidieron evaluar medidas para reforzar la competitividad del sector, incluido el «uso efectivo de los instrumentos de defensa comercial existentes», así como movilizar «inversiones estratégicas» en el ecosistema marítimo, en particular para las pymes.

Las conclusiones destacan las fortalezas europeas en construcción y diseño naval, reparación, mantenimiento, modernización, reciclaje de buques, equipos marítimos e ingeniería oceánica, capacidades que los países consideran esenciales para la «autonomía estratégica» y la «resiliencia a largo plazo» de la UE.

Los Veintisiete también apoyaron acelerar el despliegue de tecnologías «digitales, limpias y circulares», como la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, las tecnologías avanzadas de detección y las soluciones inteligentes de mantenimiento, además de aumentar la inversión en buques avanzados y de bajas o nulas emisiones.

En materia climática, los países reafirmaron el papel central del sector marítimo en la consecución de los objetivos climáticos de la UE y pidieron un despliegue «oportuno y coordinado» de combustibles marítimos sostenibles y tecnologías innovadoras de bajas emisiones.

Las conclusiones también advierten de que los desafíos de seguridad marítima están aumentando, incluidos los riesgos vinculados a la actividad de las «flotas en la sombra» y a la creciente inestabilidad geopolítica, por lo que reclaman reforzar la protección de las «infraestructuras marítimas críticas» y la resiliencia de las cadenas de suministro.

Según el Consejo, el sector europeo de fabricación marítima es líder mundial en construcción naval compleja y de alto valor, tecnologías marítimas avanzadas y soluciones sostenibles de transporte por vías navegables. Como ejemplo, señaló que el 97 % de la flota mundial de cruceros se construye en Europa. EFE

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