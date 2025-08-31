Lukashenko dice a Xi que Bielorrusia es «firme socio de China y un amigo siempre fiable»

2 minutos

Tianjin (China), 31 ago (EFE).- El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, mantuvo este domingo una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que afirmó que Bielorrusia «es un socio firme y un amigo siempre fiable para China».

Lukashenko indicó que «ninguna fuerza puede detener el desarrollo y la revitalización de China», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

«China mantiene una posición imparcial en los asuntos internacionales y regionales, se adhiere al multilateralismo, defiende la equidad y la justicia», aseguró el líder bielorruso, quien agregó que el país asiático «realiza importantes contribuciones a la paz y la estabilidad en el mundo».

Por su parte, el mandatario chino aseveró que «China está dispuesta a trabajar con Bielorrusia para asumir las responsabilidades» propias de una época en la que la humanidad «se encuentra en una encrucijada», durante una reunión celebrada en el marco de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene lugar hoy y mañana en la ciudad nororiental china de Tianjin.

«La asociación estratégica integral entre China y Bielorrusia, que abarca todos los ámbitos, se está desarrollando a un alto nivel», declaró Xi, que abogó por «ampliar los intercambios en educación, cultura, turismo y juventud» con el país europeo.

El líder bielorruso ya visitó China el pasado junio, cuando agradeció a Xi su «ayuda a largo plazo» y su «firme apoyo».

Cada vez más aislado de Europa y el resto de Occidente por su deriva autoritaria, el Gobierno de Lukashenko ha virado en los últimos tiempos hacia aliados como Pekín y Moscú.

El viaje de Lukashenko se produce en un contexto de negociaciones para el fin del conflicto en Ucrania, una guerra en la que Minsk ha sido acusado por Kiev de ser cómplice de Moscú y hacia la cual Pekín ha mantenido una posición ambigua.

El presidente bielorruso asistirá el 3 de septiembre en Pekín al desfile por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en el que China exhibirá su poderío militar.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad. EFE

aa/jco/jac

(foto) (vídeo)