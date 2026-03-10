Lula cancela su asistencia a la investidura de Kast

Río de Janeiro, 10 mar (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló el viaje que tenía previsto a Chile para participar mañana en la investidura de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno, y será representado por su canciller, Mauro Vieira, informaron este martes fuentes oficiales.

La Presidencia brasileña no divulgó los motivos para la cancelación de última hora, pero la decisión fue confirmada un día después de que el senador derechista Flávio Bolsonaro, considerado el principal rival de Lula en las elecciones de octubre, anunciara su viaje a Chile para asistir a la investidura. EFE

