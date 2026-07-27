Lula recibe al presidente de Corea del Sur con una ceremonia especial

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Brasilia, 27 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, a su par surcoreano, Lee Jae-myung, con una ceremonia especial en la residencia oficial del mandatario, en el marco de una gira suramericana que lo llevará también a Chile y Argentina.

Jae-myung llegó a su encuentro con Lula escoltado por un batallón de soldados de Dragones de la Independencia, regimiento histórico de la Presidencia brasileña.

Luego de los homenajes a las afueras del palacio, Jae-myung, Lula y sus respectivas esposas, Kim Hea-kyung y Rosângela ‘Janja’ da Silva, ingresaron en la residencia presidencial para reuniones cerradas que culminarán con la firma de acuerdos de cooperación bilateral.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, se espera que los presidentes puedan «ampliar la cooperación en temas como semiconductores, inteligencia artificial, minerales críticos, transición energética», entre otras áreas estratégicas.

«En el ámbito económico y comercial, la visita permitirá abordar el potencial de expansión del comercio bilateral, haciendo hincapié en la integración productiva, la diversificación de la cesta de productos y la ampliación del acceso de los productos agrícolas brasileños al mercado surcoreano”, informó la Cancillería en una nota.

Jae-myung visita Brasil para dar continuidad al diálogo bilateral, que también contó con la visita de Estado de Lula a Seúl, en febrero pasado, cuando ambos países «elevaron sus relaciones al nivel de ‘Asociación Estratégica’ y adoptaron el Plan de Acción 2026-2029», remarcó el Gobierno brasileño.

Según cifras oficiales, Corea del Sur está entre los 20 mayores inversores extranjeros en Brasil y fue el cuarto principal socio comercial del país en Asia, así como «el quinto destino más importante de las exportaciones brasileñas a la región en 2025».

En este contexto, el comercio bilateral ascendió a 10.800 millones de dólares en ese periodo.

La agenda del presidente surcoreano en Brasilia finalizará este lunes con un almuerzo en su honor y una presentación de los cantantes Paula Lima y Daniel Lee en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería brasileña. EFE

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