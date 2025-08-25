The Swiss voice in the world since 1935

Lula recibe al presidente de Nigeria en busca de ampliar los mercados para Brasil

Brasilia, 25 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió este lunes a su homólogo nigeriano, Bola Tinubu, con quien analizará fórmulas para incrementar el comercio bilateral, tanto con ese país como con el resto de África.

Tinubu ha llegado a Brasilia en visita de Estado y en su reunión con Lula también serán abordados diversos asuntos de la coyuntura regional y global, según informaron fuentes oficiales brasileñas.

El principal objetivo de Lula en este y otros contactos con líderes de otros países es buscar alternativas para diversificar mercados, a fin de contrarrestar las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos, que ha gravado en un 50 % gran parte de sus importaciones de productos brasileños.

Nigeria es actualmente uno de los principales socios comerciales de Brasil en África y el comercio entre ambos países llegó en 2024 a la suma de 2.000 millones de dólares, con un incremento del 20 % en relación al año anterior.

La balanza es ligeramente favorable al país africano, cuyas exportaciones hacia Brasil están constituidas en su mayor parte por fertilizantes y derivados de petróleo y alcanzaron el año pasado un valor cercano a los 1.200 millones de dólares.

Nigeria tiene además estatus de país asociado al foro BRICS, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y ampliado en los últimos dos años con seis nuevos miembros plenos: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Arabia Saudí e Indonesia.

Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam también son reconocidos como países asociados al foro de las mayores economías emergentes, en el que Lula planea apoyarse para diversificar las relaciones comerciales de Brasil.

La visita del presidente nigeriano concluirá este martes, cuando junto a autoridades del Gobierno brasileño participará en un foro empresarial que reunirá a un centenar de representantes del sector privado de ambos países. EFE

