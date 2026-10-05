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Lula reconoce que el resultado en primera vuelta es «inesperado» y critica a Bolsonaro

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São Paulo, 4 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta de los comicios es «inesperado» y aprovechó para criticar duramente a su rival Flávio Bolsonaro, quien lo aventajó.

«Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta», declaró en un céntrico hotel de la ciudad de São Paulo, antes de declararse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre.EFE

jmc/mp/raa

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