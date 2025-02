Lula y Montenegro plantean acuerdo UE-Mercosur como respuesta al proteccionismo de Trump

Brasilia, 19 feb (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro portugués, Luis Montenegro, consideraron este miércoles que el acuerdo consensuado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) es la respuesta al proteccionismo promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lula y Montenegro encabezaron la XIV Cumbre entre ambos países y en una rueda de prensa conjunta celebraron el acuerdo cerrado a fines del año pasado entre la UE y el bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión.

«Cuando el proteccionismo comercial gana más fuerza en el mundo, demostramos el potencial de la integración», declaró Lula, sin citar al presidente de Estados Unidos, pero en clara alusión a las medidas arancelarias anunciadas por el republicano en las últimas semanas.

Montenegro fue mucho más directo, aseguró que Portugal «defiende las reglas de un comercio libre y justo», y agregó que la «fijación unilateral de aranceles no es el mejor camino».

Según el líder portugués, «una escalada proteccionista puede tener efectos económicos, redundará en aumentos de precios que en medio plazo traerán sinsabores económicos y consecuencias en la vida de las poblaciones».

Frente a las medidas adoptadas por Trump, dijo sin embargo que es necesario «promover un diálogo y buscar entendimientos», y acotó que «los intercambios comerciales nadie los hace solo, por lo que siempre es mejor buscar acuerdos».

En ese marco, dijo que Portugal será un «defensor intransigente» de la ratificación del acuerdo Mercosur-UE y alertó de que «si no fuera implementado, los europeos no podrán «quejarse de ver otros bloques comerciales invadir de forma no regulada» los «espacios que no supieron ocupar». EFE

