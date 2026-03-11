Lula y Petro conversan sobre la Cumbre de la Celac y la cita de progresistas en Barcelona

2 minutos

Río de Janeiro, 11 mar (EFE).- Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, aprovecharon este miércoles una conversación telefónica para unificar posiciones en torno a la Cumbre que la Celac tendrá en Bogotá el 21 de marzo y la reunión de líderes progresistas en Barcelona del 18 de abril.

«Los dos líderes conversaron sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la Celac», que Colombia organizará en Bogotá en diez días, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.

Petro aprovechó la llamada para ofrecer detalles sobre la reunión que los jefes de Estado de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) tendrán igualmente el 21 de marzo en Bogotá con mandatarios africanos.

El presidente colombiano le confirmó a Lula su asistencia a la cuarta edición del evento «En Defensa de la Democracia», una iniciativa del mandatario brasileño y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reunir a líderes progresistas de todo el mundo interesados en definir estrategias contra el autoritarismo.

La nueva edición de esta reunión de alto nivel será organizada por el Gobierno español el 18 de abril próximo en Barcelona.

El lunes, en una visita oficial a Brasil, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, también le confirmó a Lula su asistencia al evento destinado a definir estrategias comunes contra el auge de movimientos autoritarios, la desinformación y las políticas que erosionan los derechos humanos. EFE

cm/mat/cpy