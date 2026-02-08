Lunes 9 de febrero

10 minutos

PAPELES EPSTEIN

Washington – Los miembros del Congreso de Estados Unidos reciben este lunes por la mañana y podrán empezar a revisar los archivos sin editar del caso del pederasta Jeffrey Epstein, que se suicidó en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

VENEZUELA EEUU

Caracas – Venezuela inicia una semana marcada por la expectativa de que se apruebe una ley de amnistía que permita la liberación de presos políticos, una iniciativa del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, presentada en el marco de lo que define como un «nuevo momento político».

– El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto)(Vídeo)

PORTUGAL ELECCIONES

Lisboa – Seguimiento y reacciones tras las elecciones presidenciales del domingo en Portugal.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Una semana después de la reapertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, el Gobierno israelí no ha permitido el paso de palestinos en los dos últimos días pese a que prometió la entrada y salida diaria de cerca de 200 gazatíes.

UCRANIA GUERRA

Leópolis – La emergencia energética sigue agravándose en Ucrania, ya que los cortes de electricidad se extienden ahora también a las regiones occidentales, en medio de los continuos ataques rusos contra infraestructuras clave, mientras millones de personas sólo disponen de unas pocas horas de electricidad al día y se espera que la temperatura baje hasta los menos 18ºC este lunes. Por Rostyslav Averchuk.

JAPÓN ELECCIONES

Tokio – La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sale reforzada de las elecciones anticipadas con una mayoría absoluta en solitario, según las proyecciones, lo que le permitiría una legislatura fuerte y de «continuidad», como ha asegurado.

HONG KONG JUICIO

Hong Kong- Un tribunal hongkonés dicta sentencia para el magnate de los medios Jimmy Lai, figura emblemática del movimiento prodemocrático local, una condena que podría llegar a cadena perpetua y pone fin a un juicio que es símbolo de la pérdida de libertades en Hong Kong.

TAILANDIA ELECCIONES

Bangkok- Tailandia finaliza este lunes el recuento provisional de las elecciones generales del domingo, en las que se impuso de manera inesperada el partido conservador Bhumjaithai (BJT) del primer ministro, Anutin Charnvirakul, frente al favorito en los sondeos, el reformista Partido del Pueblo (PP).

Se espera rueda de prensa de la Comisión Electoral.

ISRAEL AUSTRALIA

Sídney – El presidente de Israel, Isaac Herzog, visita Sídney invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, tras el atentando del pasado 14 de diciembre en la turística playa de Bondi, con manifestaciones de protesta previstas este lunes por todo el país por la ofensiva en Gaza.

EE.UU INMIGRACIÓN

La Haya – El despliegue de agentes armados, con pasamontañas y chalecos antibalas, actuando en redadas urbanas, asemeja al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a un “grupo paramilitar”, con prácticas que plantean interrogantes legales y constitucionales, según expertos en derecho internacional.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Pezinok.- ESLOVAQUIA JUICIO.- Nueva audiencia del juicio contra el autor intelectual del asesinato del periodista Jan Kuciak en el Tribuna Penal Especializado de Eslovaquia. (Texto)

Moscú.- RUSIA ALIMENTACIÓN.- Arranca en Moscú la principal feria de alimentos y bebidas de Rusia, Prodexpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Ginebra.- SUIZA INCENDIO.- El antiguo responsable de seguridad contra incendios de Crans Montana comparece en el marco de las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de 41 personas en un bar de esa localidad en Nochevieja. (Texto)

10:00h.- Múnich.- CONFERENCIA MÚNICH.- La Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) publica su Informe anual, que contiene las bases y los ejes sobre los que versará la cita geopolítica muniquesa, que reunirá en la capital bávara del 13 al 15 de febrero a unos 142 líderes y ministros. Karolinenplatz 3 | 80333 Munich, Germany (Texto)

10:00h.- Roma.- UNICREDIT RESULTADOS.- El banco Unicredit presenta sus resultados del cuarto trimestre de 2025 y del ejercicio 2025. (Texto)

12:00h.- París.- OCDE INFLACION.- La OCDE publica las cifras mensuales de la inflación de sus miembros y de las grandes economías emergentes.

12:00h.- La Haya.- TRIBUNAL KOSOVO.- La Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo (TEK) iniciará este lunes las declaraciones finales en el caso contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros tres acusados por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), guerrilla albanokosovar que se enfrentó a Serbia en 1998-99. (Texto)

16:30h.- Berlín.- ALEMANIA TERRORISMO.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, y la ministra de Justicia, Stefanie Hubig, visitan el Centro Conjunto de Lucha contra el Terrorismo en Berlín y se informarán sobre las funciones y el modo de trabajo de la plataforma de cooperación creada en 2024 y en la que participan 40 organismos que intercambian información sobre la lucha contra el terrorismo y el extremismo de motivación islamista. (Foto)

17:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- Los auditores del Tribunal de Cuentas de la UE publican una opinión sobre la Política Agrícola Común en el periodo 2028-2034.

18:00h.- Estrasburgo.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo sobre el informe anual del BCE.

América

Lima – PERÚ ELECCIONES – El Gobierno de Perú firma el acuerdo con la Unión Europea (UE) para el despliegue de su misión de observación electoral que seguirá el desarrollo de los comicios generales previstos para el segundo trimestre de este año. (Texto) (Foto) (Video)

Miami – EEUU REMESAS – La depreciación del dólar, en su nivel más bajo en cuatro años, y la tasa de desempleo en Estados Unidos, uno de las más altas desde 2021, golpean a las remesas que reciben las familias en Latinoamérica, en particular a México, que experimentó una caída de casi el 5 %. (Texto) (Video)

Sao Paulo.- BTG PACTUAL RESULTADOS.- El banco brasileño de inversiones BTG Pactual divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México publica la inflación del mes de enero (Texto)

Nueva York.-EEUU SALUD- La huelga de enfermeras en la ciudad de Nueva York por mejores salarios y condiciones laborales cumple este lunes su vigésimo noveno día, convirtiéndose en el paro de enfermeras más grande en la historia de la ciudad. (Texto) (foto) (vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO VIOLENCIA – La organización México Evalúa presenta un análisis de los datos de violencia en México en la última década y aporta propuestas para la paz, mientras el gobierno federal asegura que han reducido en 40 % los homicidios dolosos a nivel nacional desde septiembre de 2024. (Texto) (Foto)

O.Medio

El Cairo – R.UNIDO A.SAUDÍ- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, realiza del 9 al 11 de febrero su primera visita oficial a Arabia Saudí, con la que busca fortalecer los lazos entre ambos países.

Doha.- FORO AL JAZEERA.- Clausura del 17º Foro de Al Jazeera sobre política en Oriente Medio, celebrado en Catar.

06:15h.- Al Ula.- A. SAUDÍ MERCADOS.- Termina la Conferencia de Al Ula, en Arabia Saudí, para economías de mercado emergentes, organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, con intervención de los ministros de Finanzas de Catar y Turquía y de la ministra de Economía de Ecuador.

Asia

Tokio.- SOFTBANK RESULTADOS.- El grupo de telecomunicaciones e inversión japonés SoftBank publica sus resultados para los primeros nueve meses de su ejercicio fiscal de 2025, que abarca desde abril a diciembre.

Taipéi.- TAIWÁN LITERATURA.- La «identidad» es uno de los ejes centrales de la literatura taiwanesa, reflejo de su mezcla de culturas y de su pasado colonial, explica a EFE Amelia Pérez, editora de Más al Este, un sello independiente que busca acercar las obras de la isla al mundo hispanohablante. (Texto) (Foto)

09:00h.- Hong Kong.- HONG KONG JUICIO.- Un tribunal hongkonés dicta sentencia para el magnate de los medios Jimmy Lai, figura emblemática del movimiento prodemocrático local, una condena que podría alcanzar la cadena perpetua por conspiración para coludir con potencias extranjeras y sedición y que supone el fin de un juicio seguido atentamente por Londres y Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Ministerio de Finanzas de Taiwán publica los datos de exportaciones de enero tras un 2025 en el que la isla alcanzó un récord de ventas al exterior gracias al auge de la inteligencia artificial. (Texto)

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, comparece en una rueda de prensa un día después de la celebración de las elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento. (Texto)