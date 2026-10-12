Luz verde de la UE al programa AGILE para ayudar a las pymes a innovar en defensa

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Luxemburgo, 12 oct (EFE).- Los países de la Unión Europea dieron este lunes luz verde definitiva al establecimiento del programa de innovación en defensa AGILE, un nuevo instrumento de 115 millones de euros para dar apoyo financiero rápido a las pymes que desarrollan productos de defensa innovadores y disruptivos.

El Consejo (Estados miembros) adoptó hoy formalmente el reglamento por el que se crea el programa, tras el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo el pasado 15 de julio y el visto bueno de la Eurocámara el 6 de octubre.

Con este nuevo instrumento, se ayudará a las pymes «a pasar del prototipo a la capacidad operativa», indicó el Consejo en un comunicado.

Se centrará en particular en el desarrollo y las pruebas de productos y tecnologías de defensa innovadores, incluida la adaptación de tecnologías civiles para aplicaciones de defensa, con el fin de salvar la brecha entre el desarrollo y la implementación.

La ministra de Defensa de Irlanda, Helen McEntee, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria de la UE este semestre, dijo que Ucrania ha demostrado que «la innovación y la tecnología de vanguardia pueden ser decisivas para la preparación y la resiliencia en materia de defensa».

Para las pymes, AGILE es «una herramienta clave adicional para que hagan lo que mejor saben hacer: innovar, pero más rápido y a mayor escala, transformando la excelencia tecnológica en capacidad operativa», añadió.

Por su parte, la Comisión Europea valoró la adopción del instrumento en un «tiempo récord», menos de siete meses después de que Bruselas presentara su propuesta, en marzo pasado.

Precisó que permitirá apoyar entre 20 y 30 proyectos, financiando hasta el 100 % de los costes subvencionables, y que el programa de trabajo abarcará dos tipos principales de actividades: el desarrollo, orientado a misiones, de productos y tecnologías de defensa disruptivos, y la llegada al mercado, facilitando que las soluciones alcancen los mercados reales.

Entre los principales elementos de la iniciativa figuran el apoyo a empresas emergentes y en expansión, y la posibilidad de obtener subvenciones de vía rápida en un plazo de concesión de tan solo cuatro meses.

Se espera que los productos y tecnologías desarrollados lleguen a las fuerzas armadas en un plazo de entre uno y tres años, indicó el Consejo.

Otra novedad es el acceso rápido a instalaciones de prueba y experimentación, lo que hoy constituye una barrera importante para las pymes a la hora de lanzar productos al mercado.

Además, impulsará la conexión con los principales actores de la industria de la defensa mediante la búsqueda de socios estratégicos entre pymes y grandes empresas.

El reglamento será firmado por los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación.

Se prevé que la convocatoria de propuestas tenga lugar a principios de 2027. EFE

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