Más allá de los cinco títulos: por qué Brasil es la mayor selección de los Mundiales

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Carlos Meneses

Newark (EE. UU.), 12 jun (EFE).- Brasil llega al Mundial 2026 respaldado por una historia sinigual: es la selección con más títulos, más participaciones, más victorias y más goles en la Copa del Mundo, entre otras marcas que respaldan su estatus de mayor selección de la historia.

La ‘Canarinha’ debutará el sábado contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el peso de ser el equipo más laureado y la presión de conseguir la sexta estrella para el país.

Pero la ‘Seleção’ no sólo es gigante por los trofeos conseguidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, también por los números que ha ido registrando a lo largo de todas sus participaciones.

Estos son los principales:

1. Más participaciones: 22

Desde 1930 se han disputado 22 ediciones del torneo -sin incluir la de Estados Unidos, México y Canadá- y Brasil ha jugado todas ellas.

Por detrás amenaza Alemania, con 20 participaciones y cuatro títulos. En un tercer escalón, con 18, aparecen Italia, también tetracampeón, y Argentina, que en Catar 2022 sumó su tercera estrella.

La Albiceleste se quedará sola en el tercer lugar del podio, ya que Italia no va a comparecer en esta cita, sumando tres ausencias consecutivas.

2. Más partidos: 114

Brasil es el país con más experiencia al haber jugado 114 partidos de fases finales mundialistas.

Cerca se sitúa Alemania, que ha venido recortando en los últimos años y suma 112. La ‘Mannschaft’ podría pasar a los brasileños ya en esta edición. Cierra el podio Argentina, con 88.

3. Más goles marcados: 237

Según las cuentas de la FIFA, Brasil también es la selección que más veces ha perforado la portería rival en Copas del Mundo. La hinchada ‘Verdeamarela’ ha gritado gol en 237 ocasiones.

Su jugador más prolífico ha sido Ronaldo Nazário, con 15 tantos en 19 partidos. Pelé es segundo, con 12 goles en 14 encuentros.

Neymar, con 8 goles y que aspira a disputar en Norteamérica su cuarto Mundial, si se recupera a tiempo de la lesión muscular que sufre en el gemelo, es el único en activo entre los diez mayores artilleros de la historia de Brasil en Copas del Mundo.

En este apartado, la ‘Canarinha’ también ve amenazada su posición por Alemania, que ha marcado 232.

Más lejos se ubican Argentina (152), Francia (136), Italia (128), España (108) e Inglaterra (104).

4. La mejor racha de victorias seguidas: 11

La ‘Seleção’ ostenta la secuencia más larga de triunfos consecutivos. Encadenó once entre Corea y Japón 2002, cuando levantó su último título, y Alemania 2006.

En tierras asiáticas, firmó pleno de victorias en la fase de grupos ante Turquía, China y Costa Rica, y ya en los cruces eliminó a Bélgica, Inglaterra, Turquía y, en la final, a Alemania.

Cuatro años después, repitió pleno en la fase de grupos, goleó a Ghana en octavos, pero cayó en cuartos ante Francia.

La segunda mejor marca es de Italia, con siete victorias seguidas entre 1934 y 1938, ediciones en las que ganó sus dos primeros entorchados.

Pero, además, Brasil es la selección que más tiempo ha estado invicta. Enlazó trece encuentros sin perder en la época de Pelé, entre 1958 y 1966.

Casi igualan esa cifra Italia, entre 1994 y 2002, y Holanda, entre 2014 y 2022, pero se quedaron en doce.

5. Más plenos en fases de grupos: 6

Brasil suele empezar mostrando los dientes. Hasta en seis ocasiones cerró la fase de grupos con pleno de victorias. Así ocurrió en 1970, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006.

Completan el podio Argentina (1930, 1998, 2010 y 2014) y España (1950, 2002 y 2006). Curiosamente, a ninguna de estas dos últimas les sirvió para ganar algún título. Brasil sí lo logró en dos de ellas: 1970 y 2002. EFE

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