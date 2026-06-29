México enviará más ayuda humanitaria a Venezuela a petición de Caracas

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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes de que prepara el envío de más ayuda humanitaria para atender a la población afectada por los terremotos de la pasada semana en Venezuela, cuyo balance asciende ya a 1.450 fallecidos y miles de heridos, tras la petición formulada por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria expuso que ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una carta pidiendo más apoyo tras los seísmos.

“El día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía Y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos”, apuntó.

Sheinbaum indicó que las brigadas de rescate enviadas por México continúan trabajando en territorio venezolano y ya han participado en labores de salvamento.

«El general secretario (de la Defensa Nacional) nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer allí», afirmó.

Sin embargo, destacó que si es necesario “se van a enviar más rescatistas”, ya que México está especializado en este tipo de operaciones de salvamento.

Asimismo, explicó que el Gobierno federal coordina con las entidades que han habilitado centros de acopio para concentrar y distribuir los productos.

«Nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar», indicó.

La ayuda, dijo, será trasladada por vía aérea y marítima.

«Una parte puede ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda ir en barco», concluyó Sheinbaum.

Respecto a la llamada que mantuvo con Delcy Rodríguez para expresar el respaldo de México ante la tragedia declaró: «Hablamos de general de la situación de Venezuela muy triste pues lo que están viviendo y siempre en nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé». EFE

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