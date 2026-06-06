México rompe el récord de la ola humana más grande del mundo a cinco días del Mundial 2026

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Diego Estrada

Ciudad de México, 6 jun (EFE).- La Ciudad de México batió este sábado el Récord Guinness de la ola humana (movimiento masivo de aficionados) más multitudinaria del mundo fuera de un estadio, un evento que congregó a decenas de miles personas y que se convirtió en una fiesta callejera a falta de cinco días para que empiece la Copa del Mundo de fútbol 2026.

Para oficializar este hito, las autoridades de la capital mexicana citaron a los participantes tres horas antes del inicio de la denominada ‘Ola Mundial’, que comenzó cerca de las 10:300 hora local (16:30 GMT) y se desarrolló en el emblemático Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de Ciudad de México.

«Logramos la ola más grande del mundo», aseguró la secretaria de Turismo de la capital norteamericana, Alejandra Frausto.

En el evento estaban presentes jueces del Récord Guinness para verificar el número de asistentes, quienes más tarde precisarán la cantidad de participantes.

El récord anterior lo tenía la ciudad portuguesa de Lisboa, que en 2007 congregó a más de 8.000 personas en un parque público, pero este día Ciudad de México lo superó ampliamente.

El ambiente era festivo y predominaba el color verde de la equipación de la selección de México, que el próximo 11 de junio debutará en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica.

«Aquí hay un contraste de sentimientos porque están pasando más aspectos sociales importantes en México, pero bueno, eso también es una fiesta, se celebra cada cuatro años y me parece como muy viable que la gente venga a disfrutar, a aprovechar estos eventos que son mundiales», explicó a EFE Iván Orozco.

Este hombre, de 44 años, iba vestido con la camiseta de la selección mexicana y destacó que los habitantes de ese país salen a «festejar ese tipo de actividades, se visten, se maquillan (…) y lo aprovechan y disfrutan al máximo».

«Los ojos van a estar puestos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Principalmente nosotros como latinos vamos a tener muy puestos el ojo aquí en Latinoamérica. Y aparte de que se van a aprovechar también este evento para hacer actividades muy mexicanas», añadió.

Muchos de los participantes iban ataviados con banderas o sombreros tradicionales, como es el caso de Lupita Mercado, quien señaló que se le «eriza la piel» por la oportunidad de poder vivir otro Mundial en su país.

«Esperemos que nos vaya bien para estar festejando aquí en el Ángel de la Independencia, donde todo el mundo conmemoramos y hacemos la fiesta», mencionó.

Por su parte, Gustavo Godínez agregó que el ambiente de la ola es una «pasada» con banderas de «todos los colores».

«Me gustaría entrar a romper este récord. Quiero ser parte y poner un granito de arena para esta pasión futbolística (…) Va a ser otro Mundial en uno de los estadios más emblemáticos, el Azteca, y sí va a pesar. Están emocionados todos», sentenció.

El antecedentes de la ola más grande del mundo estaba en 157.000 personas pero este fue registrado dentro en un estadio, y el movimiento mexicano fue en las calles.

En el Mundial de este año, celebrado en México, Canadá y Estados Unidos, se enfrentarán 48 selecciones de los cinco continentes, lo que le convierte en el torneo con más equipos nacionales de su historia.

En el caso del país norteamericano, donde se celebrará el partido inaugural y otros doce partidos, las sedes son Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte). EFE

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