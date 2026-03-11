Machado aplaude cambio de mando en Chile y espera «emocionada» encuentro con venezolanos

3 minutos

Valparaíso, 11 mar (EFE).- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aplaudió este miércoles la ceremonia de cambio de mando en Chile entre el progresista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast y aseguró que los venezolanos «anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro».

«Muchos venezolanos han dado su vida para que esto ocurra, literalmente su vida», añadió la Premio Nobel de la Paz desde el Congreso Nacional, en Valparaíso, tras asistir a la investidura de Kast.

Machado llegó a la ceremonia en medio de una alta expectación y alabada por decenas de venezolanos que se congregaron a las puertas del edificio para saludarla.

La dirigente aterrizó en Chile desde Washington, donde recientemente sostuvo su segunda reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Se trata de la primera visita que hace a un país latinoamericano desde que salió de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz.

Machado, que asistió a la ceremonia como invitada personal de Kast junto con el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó, dijo sentirse «emocionada» y «feliz» por estar «tan cerca de Venezuela» y por encontrarse con los venezolanos que viven en Chile y que «anhelan volver a su país».

En su viaje a Chile, además de la investidura de Kast, la líder opositora desarrollará una amplia agenda, que arrancará el jueves a primera hora con una rueda de prensa en la que abordará la situación en Venezuela, cuatro días después de que Trump reconociera formalmente al Gobierno de la chavista Delcy Rodríguez y anunciara el reestablecimento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Posteriormente, participará en una misa en honor al nuevo Gobierno chileno en la Catedral Metropolitana de Santiago y asistirá, junto a Kast, al lanzamiento de una cátedra en honor al fallecido expresidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), en la Universidad del Desarrollo.

«Hoy pude conocer por primera vez, personalmente, a la ex primera dama Cecilia Morel, y la verdad que fue una emoción muy grande», apuntó Machado, que fue muy cercana a Piñera.

La agenda de Machado en Chile terminará el jueves a las 17:30 hora local en un parque del centro de Santiago, donde se ha convocado una gran concentración con la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región con cerca de 700.000 residentes.

Si el éxito de asistencia se concreta, podría ser la primera vez que protagonice un encuentro multitudinario desde que salió de su país. EFE

