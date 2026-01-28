Macron aborda riesgos de injerencias en las elecciones de marzo en un Consejo de Defensa

París, 28 ene (EFE).- El presidente francés, Emanuel Macron, convocó un consejo de Defensa y Seguridad Nacional este miércoles en el Palacio del Elíseo para abordar el riesgo de injerencia extranjera en las elecciones municipales, previstas los días 15 y 22 de marzo próximo, en primera y segunda vuelta.

Este consejo, que se reúne aproximadamente un mes y medio antes de las elecciones municipales, se centró «en la cuestión de la injerencia extranjera», anunció la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

Se trata de una oportunidad para que el jefe de Estado y el Gobierno demuestren, según Bregeon, «su compromiso» en la lucha contra ese fenómeno «cuando se acercan las elecciones municipales en menos de un mes y medio».

La cuestión de las injerencias extranjeras son motivo de preocupación recurrente en las citas electorales. El último Consejo de este tipo se celebró a finales de 2024.

En su último discurso a la nación con motivo del Año Nuevo, Macron aseguró que «haría todo lo posible» para que las elecciones presidenciales de 2027 se desarrollaran «libres de cualquier injerencia extranjera».

Los intentos de manipulación de la opinión pública en las redes sociales y las acciones de piratería informática han aumentado en los últimos años en Francia.

Y las elecciones municipales de marzo de 2026 y las presidenciales de 2027 no se librarán de esta situación, según el servicio de vigilancia y protección contra interferencias digitales extranjeras, Viginum. EFE

