Macron afirma que Europa debe ser una «potencia independiente» frente a EEUU y China

afp_tickers

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró el miércoles que convertir Europa en una «potencia independiente» es la «única» solución frente a las amenazas económicas de Estados Unidos y China.

«Necesitamos una nueva escala y una nueva velocidad en nuestro enfoque para poner fin a la fragmentación que debilita y corre el riesgo de humillar a Europa», defendió ante un grupo de industriales en Amberes (Bélgica).

El presidente francés volvió a mencionar la idea de eurobonos, un mecanismo de endeudamiento conjunto a nivel de la Unión Europea para financiar inversiones masivas y hacer frente a Pekín y Washington.

«Si queremos invertir lo suficiente en defensa y seguridad espacial, tecnologías limpias, inteligencia artificial y cuántica, transformar nuestra productividad y nuestra competitividad, la única solución es recurrir a la emisión de una deuda común», declaró en esta cumbre sobre la industria europea.

Francia lleva años defendiendo un endeudamiento común europeo, una idea que rechazan otros países de la UE, como Alemania, que solo ha aprobado el mecanismo en algunos casos, como cuando se utilizó para reactivar la economía tras la pandemia de la covid-19.

En el mismo sentido, el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz pidió el miércoles que Europa tome «decisiones firmes» y que simplifique su regulación para evitar el «declive» económico.

«Después de 25 años de retroceso progresivo frente a nuestros principales competidores, ha llegado el momento de tomar de nuevo decisiones firmes», declaró el canciller en la misma cumbre.

“Solo una Europa económicamente fuerte podrá ser soberana” y “ya es hora de que actúe, de manera rápida y decisiva”, subrayó, en vísperas de una cumbre de los 27 dedicada a la competitividad de la UE.

