Macron dice que Francia no apoya ni aprueba el «método» utilizado para derrocar a Maduro

(Actualiza con más declaraciones de la portavoz del Gobierno)

París, 5 ene (EFE).- El «método» empleado por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, no contaba con el apoyo ni con la aprobación de Francia, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la reunión del Consejo de Ministros.

«Defendemos el derecho internacional y la libertad de los pueblos. El método empleado no cuenta con el apoyo ni la aprobación» de Francia, declaró Macron ante el Ejecutivo francés, aseguró la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en rueda de prensa.

Macron ha sido criticado, especialmente desde la izquierda francesa, por su reacción inicial, que no mencionó los métodos empleados por Washington, contrarios a los principios del Derecho Internacional.

«Francia, a través de la voz del ministro de Asuntos Exteriores (el sábado y el domingo) y del presidente de la República hoy en el Consejo de Ministros, dice claramente que la acción estadounidense es contraria al derecho internacional», recalcó la portavoz del Gobierno en respuesta a una pregunta sobre por qué el país no siguió el ejemplo, entre otros, de España al rechazar la acción estadounidense.

El presidente Macron reiteró hoy, como hizo el sábado en su cuestionado mensaje en redes sociales, que «Maduro es un dictador, y su salida es una buena noticia para los venezolanos. Confiscó la libertad de su pueblo y robó las elecciones de 2024», según la portavoz del Gobierno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, retuiteó el sábado ese mensaje en redes sociales de Macron agradeciéndole lo que interpretó como un apoyo del jefe de Estado francés.

«No hay ni aprobación ni desaprobación, no es el papel de Francia», mantuvo hoy la portavoz gubernamental.

Macron reiteró hoy que «Francia apoya la soberanía popular, y esta soberanía popular se expresó en 2024» en las elecciones presidenciales venezolanas y, «si hubiera una transición, el ganador de 2024 debería desempeñar un papel central», dijo en alusión a Edmundo González Urrutia.

Por último, el presidente galo afirmó que Francia seguirá trabajando con los países de la región, según la portavoz del Gobierno. EFE

